«Уходят из ресторанов»: В кризисное время россияне чаще посещают кофейни

«Надо понимать, что кофе – это не просто горячий напиток, это пласт ассоциаций для человека. То есть, это не только пищевой продукт, это стиль жизнь, ритуал, удовольствие. Будут ли люди продолжать ходить в кофейни, когда небольшой кризис? Как показала практика последних 20 лет, в кризисное время потребление в кофейнях возрастало. Кофейня – это очень демократичный формат, позволяющий вам питаться вне дома, один из самых доступных форматов. В кризис падает выручка ресторанов, люди ищут замену. В крупных городах многие люди привыкли питаться вне дома, поэтому кофейни, как правило, на подъеме», - объяснил он.

По его словам, кофейня – это сегодня наиболее доступная категория с точки зрения малого бизнеса. Кофе без каких-либо препятствий приезжает в Россию из Бразилии и Вьетнама.

«Пока это наиболее доступный и интересный вид малого бизнеса, который позволяет и трудоустроить физически людей, и «трудоустроить» небольшой капитал. Это очень хороший вариант для инвестирования. Объем продаж кофе сегодня на высоком уровне в России, а потребление кофе вне дома – это тренд последних лет. Каких-то существенных проблем и геополитических рисков с поставками зерна сегодня нет. Основные поставщики для нас – это Бразилия и Вьетнам. Но, конечно, обеспокоенность может вызывать рост стоимости самого кофе и сопутствующих расходов», - отметил собеседник НСН.

При этом Чантурия подчеркнул, что конкуренция в отрасли растет, сегодня заработать на кофе в любой точке уже не получится.

«Что касается конкуренции в этой отрасли, кофеен довольно много уже, поэтому очень важно попасть в правильную локацию. Мы сейчас находимся на таком этапе развития кофеен, когда локация не просто важный параметр эффективности, а ключевой элемент успеха заведения. Если раньше зарабатывать можно было в любой точке, сейчас локация становится определяющей. Потенциал у рынка еще есть, просто эта история очень системная теперь. Просто так открыть кофейню без анализа потока людей сегодня не получится. Надо еще иметь в виду, что очень много сетевых магазинов начали внутри открывать свои кофейни. Это в последние два-три года стало очень популярным», - предупредил он.

В феврале цены на какао-бобы на бирже повысились до $5006 за тонну и достигли максимального значения за 46 лет, передает «Радиоточка НСН».

