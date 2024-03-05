«Сильная конкуренция»: Рестораторы объяснили желание бургерных продавать алкоголь
В сегменте бургерных наблюдается очень серьезная конкуренция, а продажа алкоголя принесет дополнительную прибыль, заявил НСН Сергей Миронов.
На сегодняшний день бургерные столкнулись с серьезной конкуренцией, поэтому вынуждены пробовать новые форматы работы, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее издание «Коммерсант» сообщило о том, что снижение популярности бургерных у россиян вынуждает владельцев таких заведений тестировать новый формат. Так, сеть Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню, начав с заведения на Арбате в центре Москвы, и в случае востребованности нового формата распространить его на другие точки. Миронов объяснил соответствующее решение повышенной конкуренцией в сегменте бургерных.
«В 2022-2023 годах было глобальное развитие фастфуда. Все посчитали, что фастфуд – самый прибыльный бизнес. Туда пошли все. Тогда фастфуд действительно давал красивые результаты, однако из-за того, что туда пришло слишком много игроков, рынок перенасытился. Сегодня в сегменте бургерных наблюдается очень серьезная конкуренция. Некоторые бургерные вот пробуют новый формат, пытаются выйти в новую категорию. Скорее всего, это принесет прибыль», - сказал собеседник НСН.
По его словам, начать продавать алкоголь в заведениях несложно.
«Переход на новый формат – не очень сложное дело. Алкогольная лицензия получается очень просто, если заведение соответствует всем нормам. Алкогольная лицензия в среднем стоит 60 тысяч рублей в год в Москве. Остальные расходы зависят от того, как сильно собираются переделывать ресторан, но в любом случае это все не глобально», - заключил ресторатор.
Ранее Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.
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