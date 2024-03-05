«Сильная конкуренция»: Рестораторы объяснили желание бургерных продавать алкоголь

Ранее издание «Коммерсант» сообщило о том, что снижение популярности бургерных у россиян вынуждает владельцев таких заведений тестировать новый формат. Так, сеть Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню, начав с заведения на Арбате в центре Москвы, и в случае востребованности нового формата распространить его на другие точки. Миронов объяснил соответствующее решение повышенной конкуренцией в сегменте бургерных.

«В 2022-2023 годах было глобальное развитие фастфуда. Все посчитали, что фастфуд – самый прибыльный бизнес. Туда пошли все. Тогда фастфуд действительно давал красивые результаты, однако из-за того, что туда пришло слишком много игроков, рынок перенасытился. Сегодня в сегменте бургерных наблюдается очень серьезная конкуренция. Некоторые бургерные вот пробуют новый формат, пытаются выйти в новую категорию. Скорее всего, это принесет прибыль», - сказал собеседник НСН.