Стало известно об испытаниях Pfizer с серьезными нарушениями
Испытания вакцины Pfizer от COVID-19, которые проводила исследовательская организацией Ventavia в американском штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.
По ее словам, компания фальсифицировала данные, не сообщая участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. Также при этом были задействованы недостаточно обученные вакцинаторы.
Тем временем, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
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