Стало известно об испытаниях Pfizer с серьезными нарушениями

Испытания вакцины Pfizer от COVID-19, которые проводила исследовательская организацией Ventavia в американском штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

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По ее словам, компания фальсифицировала данные, не сообщая участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. Также при этом были задействованы недостаточно обученные вакцинаторы.

Тем временем, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Фото: pfizer.ru
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