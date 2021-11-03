Стало известно об испытаниях Pfizer с серьезными нарушениями

По ее словам, компания фальсифицировала данные, не сообщая участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. Также при этом были задействованы недостаточно обученные вакцинаторы.

Тем временем, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

