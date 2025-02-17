Без доступа нет нарушений: Штрафы за старую газовую плиту назвали неэффективными

Россиян не смогут массово штрафовать за старые газовые плиты, поскольку не каждый гражданин пускает в свои квартиры газовые службы, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.

С 2025 года в России ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Собственники обязаны следить за состоянием газовых плит и соблюдать установленные нормативы. Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева напомнила агентству «Прайм», что средний нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет, однако точный период определяется производителем и указывается в техническом паспорте изделия. По истечении этого срока использование плиты без проведения диагностики или замены считается нарушением и влечет штраф до 10 тысяч рублей. Сохранов усомнился в эффективности таких штрафов.