Без доступа нет нарушений: Штрафы за старую газовую плиту назвали неэффективными
Если собственники не пускают к себе газовую службу, то и выяснить, нормальная ли у него плита и не вышел ли срок ее эксплуатации, невозможно, отметил в эфире НСН Сергей Сохранов.
Россиян не смогут массово штрафовать за старые газовые плиты, поскольку не каждый гражданин пускает в свои квартиры газовые службы, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.
С 2025 года в России ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях. Собственники обязаны следить за состоянием газовых плит и соблюдать установленные нормативы. Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева напомнила агентству «Прайм», что средний нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет, однако точный период определяется производителем и указывается в техническом паспорте изделия. По истечении этого срока использование плиты без проведения диагностики или замены считается нарушением и влечет штраф до 10 тысяч рублей. Сохранов усомнился в эффективности таких штрафов.
«Будет ли работать норма в дальнейшем или не будет, сказать сложно. Пока у нас не ужесточат требования к собственникам в доступе к ним в жилище и возможности попасть в том числе контролирующим органам внутрь помещения, то все будет зависеть от того, насколько собственники адекватные и добропорядочные. Если они не добропорядочные и не пускают к себе газовую службу, то и выяснить, нормальная ли у него плита и не вышел ли срок ее эксплуатации, невозможно. Ужесточение существенно не повлияет, потому что все зависит от того, попадет ли контролер внутрь помещения или нет», - сказал Сохранов.
Он также рассказал, что газовая служба имеет право отключить газ в том случае, если собственнику выдали предписание об устранении нарушений газового оборудования, но он его не выполнил.
«После изменения правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования, газовые службы регулярно, не реже двух раз в год, должны появляться в квартире каждого из жителей и в том числе смотреть за нормативным сроком службы плит. И если плита старше этого срока или неисправна, то выдается предписание об устранении этого нарушения. Если оно не устраняется, то у газовой службы есть право отключить газ. Проблема заключается в том, что, поскольку у нас жилище человека неприкосновенно, то попасть в квартиру можно только с одобрения собственника помещения», - добавил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования. Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов для проведения их обслуживания увеличился до 5-10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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