Мединский предложил ввести в школах России обязательную утреннюю молитву

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах следует ввести практику воспевания государственных символов, сообщает РИА Новости.

Питерскую учительницу заставили уволиться после чтения в школе стихов Хармса и Введенского

На заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения он обратил внимание на США, где последние 150 лет учебный день в школах начинается с молитвы.

«Во всех государственных и частных школах США... учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага», - указал Мединский.

Он добавил, что аналогичную систему следует ввести и в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил каждое утро поднимать российский флаг в школах и других учебных заведениях страны, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколыГимн РоссииФлаг РоссииРоссияВладимир Мединский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры