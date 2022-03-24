Мединский предложил ввести в школах России обязательную утреннюю молитву
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах следует ввести практику воспевания государственных символов, сообщает РИА Новости.
На заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения он обратил внимание на США, где последние 150 лет учебный день в школах начинается с молитвы.
«Во всех государственных и частных школах США... учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага», - указал Мединский.
Он добавил, что аналогичную систему следует ввести и в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня».
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил каждое утро поднимать российский флаг в школах и других учебных заведениях страны, сообщает Ura.ru.
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