В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что родить, вырастить и воспитать трёх и более детей способна не каждая семья, пишут «Известия».

В России решили восстановить звание «Мать-героиня»

По её словам, эту ответственность, которая ложится именно на мать, можно сравнить с очень тяжёлой ежедневной работой.

«Женщины, которые воспитали большое количество детей, сохранили их дружными и замечательными, действительно достойны поддержки и защиты государства», — подчеркнула она.

Бессараб также добавила, что возвращение почётного звания «Мать-героиня» - полезная и необходимая инициатива.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня», и предложил единовременно выплачивать миллион рублей женщинам, которые будут удостоены этого звания.

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ФОТО: РИА Новости
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