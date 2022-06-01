В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»

По её словам, эту ответственность, которая ложится именно на мать, можно сравнить с очень тяжёлой ежедневной работой.

«Женщины, которые воспитали большое количество детей, сохранили их дружными и замечательными, действительно достойны поддержки и защиты государства», — подчеркнула она.

Бессараб также добавила, что возвращение почётного звания «Мать-героиня» - полезная и необходимая инициатива.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня», и предложил единовременно выплачивать миллион рублей женщинам, которые будут удостоены этого звания.

