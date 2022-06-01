В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что родить, вырастить и воспитать трёх и более детей способна не каждая семья, пишут «Известия».
По её словам, эту ответственность, которая ложится именно на мать, можно сравнить с очень тяжёлой ежедневной работой.
«Женщины, которые воспитали большое количество детей, сохранили их дружными и замечательными, действительно достойны поддержки и защиты государства», — подчеркнула она.
Бессараб также добавила, что возвращение почётного звания «Мать-героиня» - полезная и необходимая инициатива.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуть почётное звание «Мать-героиня», и предложил единовременно выплачивать миллион рублей женщинам, которые будут удостоены этого звания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- В Госдуме заявили, что Россия практически перестала нести потери на Украине
- В ЛНР заявили о занятии более 70% территории Северодонецка
- Покровский прокомментировал патриотический спор Шевчука с Кипеловым
- В ВОЗ заявили о более 550 случаях оспы обезьян в 30 странах
- В Госдуме объяснили, зачем нужно вернуть почетное звание «Мать-героиня»
- Путин договорился с Эрдоганом о помощи Турции в разминировании портов Украины
- Гутеррриш: Без России и Украины не решить проблему нехватки продовольствия в мире
- СМИ: силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию
- Владельцев McDonald’s в России обязали снять вывески бренда
- «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru