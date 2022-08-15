Путин установил в РФ звание «Мать-героиня»
15 августа 202222:52
В России появится звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Звание будет присваиваться женщинам, родивших и воспитавших 10 и более детей.
В соответствии с указом женщинам, получившим звание, будет выделяться единовременная выплата размером в 1 млн рублей. Отмечается, что женщина и ее дети должны быть гражданами РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru