Юрист рассказала о дополнительной ежемесячной выплате для некоторых россиян

Эксперт уточнила, что право на пособие имеют инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов. Автоматически ЕДВ начисляют получающим пенсию по инвалидности. Другим категориям россиян необходимо подавать соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.

Кроме того, социальные ЕДВ могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за нуждающимися в помощи престарелыми и людьми, достигшими 80-летнего возраста.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — подчеркнула Старожильцева.

