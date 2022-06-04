Юрист рассказала о дополнительной ежемесячной выплате для некоторых россиян
Некоторые россияне могут получить дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Об этом рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт уточнила, что право на пособие имеют инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов. Автоматически ЕДВ начисляют получающим пенсию по инвалидности. Другим категориям россиян необходимо подавать соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Кроме того, социальные ЕДВ могут получить граждане, которые постоянно ухаживают за нуждающимися в помощи престарелыми и людьми, достигшими 80-летнего возраста.
«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — подчеркнула Старожильцева.
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