«Найдут террористов»: В профсоюзе полиции поддержали внедрение камер распознавания силуэтов

Накануне сообщалось, что система распознавания силуэтов будет внедрена в Подмосковье и еще двух регионах. Ее основная цель – это отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности.

«Поддерживаю такое решение. С учетом того, что к нам сейчас с Украины миллион людей прибыли, среди них за короткий период ФСБ обнаружило 250 террористов. Такие камеры позволят вовремя, даже если не предотвратить, то найти тех, кто совершил нехорошие вещи. Человека заносят по внешнему облику в базу, и потом, если что-то произошло, ищут, где этот человек появлялся раньше. Вероятность поиска будет равна 90%», - сказал Пашкин.

По его словам, обычные камеры наблюдения в большинстве случаев имеют плохое разрешение, из-за чего поиск преступников затрудняется. Пашкин отметил, что у системы распознавания силуэтов обязательно должно быть высокое качество записи и звук.