«Найдут террористов»: В профсоюзе полиции поддержали внедрение камер распознавания силуэтов
Вероятность поимки преступников будет достигать 90%, заявил в эфире НСН глава профсоюза Михаил Пашкин.
Внедрение системы распознавания силуэтов позволит обеспечить безопасность граждан и вовремя предотвратить теракты и преступления, заявил глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что система распознавания силуэтов будет внедрена в Подмосковье и еще двух регионах. Ее основная цель – это отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности.
«Поддерживаю такое решение. С учетом того, что к нам сейчас с Украины миллион людей прибыли, среди них за короткий период ФСБ обнаружило 250 террористов. Такие камеры позволят вовремя, даже если не предотвратить, то найти тех, кто совершил нехорошие вещи. Человека заносят по внешнему облику в базу, и потом, если что-то произошло, ищут, где этот человек появлялся раньше. Вероятность поиска будет равна 90%», - сказал Пашкин.
По его словам, обычные камеры наблюдения в большинстве случаев имеют плохое разрешение, из-за чего поиск преступников затрудняется. Пашкин отметил, что у системы распознавания силуэтов обязательно должно быть высокое качество записи и звук.
«Дело в том, что у обычных камер наблюдения не очень хорошее разрешение. Лет восемь назад посадили определенных товарищей, отвечавших за установку камер в Москве. Они приняли камеры, а половина из них не работала или была другого качества. Нужна соответствующая камера с высокой разрешительной способностью, желательно цветная и со звуком. Поэтому если система распознавания будет именно так сделана, то это обеспечит безопасность граждан. Такая система вводится не для того, чтобы за кем-то следить или еще что-то, это никому не надо», - резюмировал Пашкин.
В январе губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе установлено более 82 тысяч камер наблюдения, а в этом году планируется ввести еще 25 тысяч. При этом не менее 20 тысяч подъездов хотят оборудовать камерами с функцией распознавания лиц. В Москве, по данным мэрии, установлено 213 тысяч камер видеонаблюдения.
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