«Камеры всё видят!» Россиян призвали отказаться от пластиковых карт
Эксперт по информационной и компьютерной безопасности рассказал НСН, что пользователи «пластика» могут стать легкой добычей для мошенников.
Россияне, использующие физические пластиковые кредитные карты, рискуют стать объектом внимания мошенников. Об этом предупредил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. По его словам, для этого владельцу пластика даже не нужно ее терять - а просто расплатиться на кассе в магазине.
«Данные физической карты мы можем каким-либо образом раскрыть. Это больше относится к оплате картой, когда подносим ее к терминалу, например, при бесконтактной оплате. В таких популярных сетях как “Пятерочка” есть камеры и человек, который может просматривать то, что снимает камера. Вам достаточно один раз покрутить своей картой для того, чтобы этот человек увидел ее номер, срок действия и три цифры на обратной стороне этой карты. Если он не хочет пользоваться этой картой в своих корыстных целях, то он сливает полученные данные в даркнет. Ребята, которые сидят в даркнете, - злоумышленники, хакеры, мошенники - получат всю информацию о вашей банковской карте и они знают, что с этим делать», - пояснил эксперт по безопасности.
Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян в нынешнем году достигнет равновесия, а в ближайшие несколько лет физические аналоги платежных носителей вовсе перестанут быть актуальными, передает РИА Новости. По словам эксперта, через несколько лет не более 15 процентов клиентов будут продолжать пользоваться пластиком, но лишь в качестве «красивого аксессуара».
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