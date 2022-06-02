Систему распознавания силуэтов внедрят в Подмосковье и ещё двух регионах
Система распознавания силуэтов будет внедрена в Московской области и еще двух регионах (названия не уточняются). Об этом объявила компания NtechLab – разработчик системы распознавания лиц, которую используют российские власти.
Система уже функционирует на 200 городских объектах, включая парки, больницы и автобусные остановки, сообщает «Коммерсант». Доступ к ней будет предоставлен силовым структурам, адвокатам, управляющим и страховым компаниям. Это уточнил заместитель министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Метелев.
Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения. Информация сохраняется в виде аналитических отчетов и таблиц. Все данные удаляются через строго установленное время. Программа, в частности, даёт возможность определить, какие объекты перегружены. Данные с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов.
В Московской области уже установлено более 82 тысяч камер, в текущем году планируется запустить в работу еще 25 тысяч. Не менее 20 тысяч подъездов предполагается оснастить видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В Москве работает 213 тысяч камер.
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