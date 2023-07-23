Найдено тело пропавшего в Кемерово мальчика

В Кемерово нашли тело мальчика, пропавшего 22 июля, сообщает «РЕН ТВ».

На юге Москвы нашли тело 11-летнего ребенка

Ребенок ушел на прогулку и не вернулся. В результате розыска тело обнаружили в водоеме поблизости от дома, где он жил.

Устанавливается точная причина смерти. Ведется расследование уголовного дела.

Как сообщалось ранее, детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела мальчика в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КемеровоДети

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