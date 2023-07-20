Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела мальчика в Москве
20 июля 202301:49
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская не намерена оставлять без внимания ситуацию со смертью 11-летнего мальчика, сообщает РИА Новости.
Она запросила всю необходимую информацию о погибшем ребенке и его семье.
Ранее тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в районе Каширского шоссе на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru