«Находим за минуту!»: Кинолог назвал идентификацию собак по носу ненужной

«Идея прекрасная, за этим есть будущее. Но сегодня, к сожалению, это безрезультативно. Клубы, которые занимаются разведением породистых собак, всех собак клеймят или чипируют. Проблемы такой не существует, мы находим всех потерявшихся собак за одну минуту. Идея с идентификацией была разработана для бездомных собак. В России сегодня это глобальная проблема, на которую тратятся миллиарды бюджетных денег. На улицах у нас тысячи собак бездомных. Никто за этих собак не отвечает, затем их идентифицировать? Никто этот вопрос не контролирует», - объяснил он.

Уражевский считает, что подобный механизм мог бы помочь только владельцам беспородных собак, но система коммуникации сегодня не выстроена.

«Это могло бы помочь владельцам беспородных собак, но такой механизм сегодня не работает. Найти кого-то не представляется возможным, потому что люди не входят в коммуникации, в группы, соцсети. Сегодня нет базы собак, нет механизма создания этой базы», - добавил он.

Кошек тоже в теории можно идентифицировать по носу, но настроить схему будет еще сложнее, чем в случае с собаками, заметил кинолог.

«У кошек тоже эта схема могла бы работать для идентификации, но провести подобные манипуляции у кошек еще сложнее. Хозяйские породистые кошки получают документы не как собаки после осмотра и чипирования. Кошек регистрируют удаленно еще котятами. А маленького котенка никто не даст идентифицировать, так как владельцы опасаются для него контактов, карантин. В этот период хозяев для кошек уже находят, они зачастую интроверты, а обязать их что-то сделать не представляется возможным», - резюмировал собеседник НСН.

