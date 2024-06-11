«Нагрузки и перегрев»: Гонщикам рассказали о вреде дрифта для автомобиля
Водители, которые любят дрифтить, должны быть готовы оплачивать последствия в автомастерской, рассказал НСН автоэксперт Максим Кадаков.
Машина в момент дрифта подвергается сильным нагрузкам, в том числе происходит перегрев многих ее частей. Об этом НСН заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.
С наступлением весенне-летнего сезона некоторые водители традиционно практикуют довольно опасное занятие – дрифт. Причем часто совсем не в предназначенных для этого местах. Например, на одних из таких дрифтеров пожаловались жители столичного района Куркино. Со слов местных, гонщики пользуются тем, что там нет камер фиксации скорости и лежачих полицейских. Визги и скрежет шин, по словам жителей, звучат под окнами каждую ночь. Кадаков отметил, что автолюбители, которые занимаются подобным развлечением, помимо ответственности должны быть готовы потратиться на ремонт.
«Машина в такой момент работает при повышенных нагрузках, естественно, это касается не только двигателя, но и коробки передач, трансмиссии и даже подвески. Очень быстро стираются шины, если мы говорим про заднеприводные автомобили. Проехать в режиме заноса один круг по площади – ничего не случится с современным автомобилем, а дальше уже зависит от миллиона факторов. Дрифтить по жаре и долго – это нагрузка не только на шины, но и на двигатель и коробку передач. Все очень сильно перегревается. В любом случае, это повышенный износ. Люди, которые дрифтят, должны быть готовы это оплачивать», - пояснил он.
Кадаков объяснил, что до сих пор не сформулирован закон, который бы мог регулировать это опасное развлечение.
«Дрифт – езда на автомобиле в контролируемом заносе, так мы не имеем права так ездить по дорогам общего пользования. У нас до сих пор не принята норма закона, хотя сейчас подан законопроект об опасном вождении. И в принципе это все укладывается в определение опасного вождения. Это опасно не только для водителя, но и для зрителей. Сейчас у нас есть для дрифта места в пределах московской области, там даже проводятся чемпионаты и полуофициальные заезды, так скажем, на закрытых территориях, где это можно сделать относительно безопасно», - рассказал Кадаков.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил НСН, что для того, чтобы доказать виновность уличных дрифтеров, сотрудникам ГИБДД необходимо провести целую операцию, в рамках которой нужно будет замерить уровень шума.
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