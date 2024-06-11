«Нагрузки и перегрев»: Гонщикам рассказали о вреде дрифта для автомобиля

С наступлением весенне-летнего сезона некоторые водители традиционно практикуют довольно опасное занятие – дрифт. Причем часто совсем не в предназначенных для этого местах. Например, на одних из таких дрифтеров пожаловались жители столичного района Куркино. Со слов местных, гонщики пользуются тем, что там нет камер фиксации скорости и лежачих полицейских. Визги и скрежет шин, по словам жителей, звучат под окнами каждую ночь. Кадаков отметил, что автолюбители, которые занимаются подобным развлечением, помимо ответственности должны быть готовы потратиться на ремонт.

«Машина в такой момент работает при повышенных нагрузках, естественно, это касается не только двигателя, но и коробки передач, трансмиссии и даже подвески. Очень быстро стираются шины, если мы говорим про заднеприводные автомобили. Проехать в режиме заноса один круг по площади – ничего не случится с современным автомобилем, а дальше уже зависит от миллиона факторов. Дрифтить по жаре и долго – это нагрузка не только на шины, но и на двигатель и коробку передач. Все очень сильно перегревается. В любом случае, это повышенный износ. Люди, которые дрифтят, должны быть готовы это оплачивать», - пояснил он.