«Целая операция!»: Адвокат Радько рассказал, как утихомирить уличных дрифтеров

По его словам, жителям, которые страдают от шумных уличных гонок, необходимо обращаться в полицию и ГИБДД.

«Видео в данном случае – просто повод для реагирования, но полиция не может сделать однозначный вывод. Полицейским придется возбудить административное расследование, вызывать номинальных владельцев этих автомобилей, а они могут не прийти. По видео, зафиксированным обычной камерой, а не автоматической, наказать нельзя, все равно придется проводить расследование и выяснять, кто именно совершал эти деяния, что сделать не так просто. Жителям надо обращаться в ГИБДД и полицию. Наказание будет зависеть от того, по какой статье накажут. Может быть штраф 500 рублей за нарушение правил маневрирования, может быть лишение прав за выезд на встречную полосу и так далее. Случаи наказания дрифтеров бывали, так как ГИБДД тоже просматривают соцсети и видят лихие маневры, которые выкладывают. Работы ведутся, но на всех лихачей сотрудников ГИБДД не хватит», - заключил Радько.

Ранее в Назрани сотрудники правоохранительных органов задержали трех подростков, которые устроили дрифт рядом с Вечным огнем, напоминает «Радиоточка НСН».

