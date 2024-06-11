«Целая операция!»: Адвокат Радько рассказал, как утихомирить уличных дрифтеров
Для наказания лихачей нужно, чтобы сотрудники ГИБДД должны поймать их с поличным, заявил НСН Сергей Радько.
Чтобы доказать виновность уличных дрифтеров, сотрудникам ГИБДД необходимо провести целую операцию, в рамках которой нужно будет замерить уровень шума, рассказал НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Жители столичного района Куркино жалуются на дрифтеров, которые устраивают гонки на улице Соколово-Мещерская. Со слов местных, гонщики пользуются тем, что там нет камер фиксации скорости и лежачих полицейских. Радько отметил, что для наказания шумных гонщиков сотрудникам ГИБДД нужно ловить их с поличным.
«Дрифт можно назвать нарушением режима тишины, но чтобы за это наказать, нужно поймать нарушителей с поличным, то есть измерить уровень шума, который издается данными транспортными средствами. Для этого сотрудникам ГИБДД нужно провести целую операцию, задержать этих лихачей, проверить их автомобили, документы. Такие автомобили могут иметь неузаконенную конструкцию, за что может грозить аннулирование регистрации. Проблему можно будет решить, если ГИБДД будут работать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, жителям, которые страдают от шумных уличных гонок, необходимо обращаться в полицию и ГИБДД.
«Видео в данном случае – просто повод для реагирования, но полиция не может сделать однозначный вывод. Полицейским придется возбудить административное расследование, вызывать номинальных владельцев этих автомобилей, а они могут не прийти. По видео, зафиксированным обычной камерой, а не автоматической, наказать нельзя, все равно придется проводить расследование и выяснять, кто именно совершал эти деяния, что сделать не так просто. Жителям надо обращаться в ГИБДД и полицию. Наказание будет зависеть от того, по какой статье накажут. Может быть штраф 500 рублей за нарушение правил маневрирования, может быть лишение прав за выезд на встречную полосу и так далее. Случаи наказания дрифтеров бывали, так как ГИБДД тоже просматривают соцсети и видят лихие маневры, которые выкладывают. Работы ведутся, но на всех лихачей сотрудников ГИБДД не хватит», - заключил Радько.
Ранее в Назрани сотрудники правоохранительных органов задержали трех подростков, которые устроили дрифт рядом с Вечным огнем, напоминает «Радиоточка НСН».
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