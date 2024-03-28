В Ингушетии задержали трех подростков за дрифт у Вечного огня

Инцидент произошел 27 марта. Сотрудники полиции заметили дрифтовавший у Вечного огня автомобиль ВАЗ-21114. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался покинуть место происшествия, однако врезался в фонарь.

В машине находились подростки в возрасте 15-17 лет. По словам одного из нарушителей, он без разрешения взял у дяди машину и поехал кататься.

В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей, пишет Лента.Ru со ссылкой на МВД Ингушетии.

Ранее в Калининграде задержали туристов из Екатеринбурга и Ижевска, которые устроили пикник и распивали алкоголь на мемориальном комплексе, сообщает «Радиоточка НСН».

