В Ингушетии задержали трех подростков за дрифт у Вечного огня
В Назрани сотрудники правоохранительных органов задержали трех подростков, которые устроили дрифт рядом с Вечным огнем.
Инцидент произошел 27 марта. Сотрудники полиции заметили дрифтовавший у Вечного огня автомобиль ВАЗ-21114. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался покинуть место происшествия, однако врезался в фонарь.
В машине находились подростки в возрасте 15-17 лет. По словам одного из нарушителей, он без разрешения взял у дяди машину и поехал кататься.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru