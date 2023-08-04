«Нагоняют страх»: Останина выступила против уголовки за уклонение от мобилизации

Прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы.

Накануне председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Госдуму этой осенью внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что будет предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Нина Останина считает, что такие меры преждевременны.