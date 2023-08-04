«Нагоняют страх»: Останина выступила против уголовки за уклонение от мобилизации
Нельзя решить вопросы патриотизма мерами наказания, вплоть до уголовного, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы.
Накануне председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Госдуму этой осенью внесут законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что будет предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Нина Останина считает, что такие меры преждевременны.
«Эта инициатива не говорит о том, что в обозримом будущем возможна новая волна мобилизации. Но она говорит об ужасе направлений мышления тех, кто сегодня берется отвечать за установление правил этой мобилизации. Правильно было бы, прежде чем вводить наказание, четко прописать, какие категории населения подлежат мобилизации, а какие имеют право на бронь или отсрочку. До сегодняшнего дня ни профильный комитет Госдумы, ни Минобороны ответов на эти вопросы не дали. Те меры, которые нагоняют страх и ужас на общество, не способствуют укреплению и сплочению нашего общества», - сказала Останина.
Она напомнила об устаревшем законе о мобилизации от 1997 года. По словам Останиной, там до сих пор прописано, что многодетная семья – это семья с четырьмя детьми.
«У нас закон о мобилизации 1997 года устаревший, где до сих пор прописано о том, что многодетная семья – это семья с четырьмя детьми. Это ли не мера, которая ущемляет интересы многодетной семьи? Понимаю, чем вызвана законодательная инициатива: печально было смотреть, когда молодые люди ринулись в Казахстан, Грузию в страхе быть мобилизованными. Но одними мерами устрашения, наказания, вплоть до уголовного, вопросы патриотизма в нашем обществе мы не решим», - резюмировала Останина.
Так, ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации в Госдуме планировали еще прошлой осенью, однако после завершения призыва по частичной мобилизации депутаты отказались от этой идеи. Тогда Андрей Картаполов и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев пояснили, что инициатива «утратила актуальность», напоминает «Радиоточка НСН».
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