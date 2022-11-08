Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии

Температура в некоторых регионах Земли менее чем через 50 лет может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, что приведет к массовой миграции. Об этом заявил климатолог Йохан Рокстрем в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, ранее таких прецедентов не было, но уже сейчас температуры на планете находятся на наивысшей точке со времен ледникового периода.