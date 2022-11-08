Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии

Температура в некоторых регионах Земли менее чем через 50 лет может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, что приведет к массовой миграции. Об этом заявил климатолог Йохан Рокстрем в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, ранее таких прецедентов не было, но уже сейчас температуры на планете находятся на наивысшей точке со времен ледникового периода.

Грета Тунберг: Конференция ООН - место для лжи и мошенничества

Поэтому эксперт предположил, что в 2070 году температура будет угрожать жизни людей в Бразилии, Африке, затронет Ближней Восток и Индию.

Ранее шведская защитница природы Грета Тунберг охарактеризовала Конференцию ООН по изменению климата COP27 как место для лицемерной заботы о природе, лжи и мошенничества. Сама экоактивистка отказалась от поездки на мероприятие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматМиграцияБразилияИндия
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