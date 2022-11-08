Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии
Температура в некоторых регионах Земли менее чем через 50 лет может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, что приведет к массовой миграции. Об этом заявил климатолог Йохан Рокстрем в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, ранее таких прецедентов не было, но уже сейчас температуры на планете находятся на наивысшей точке со времен ледникового периода.
Поэтому эксперт предположил, что в 2070 году температура будет угрожать жизни людей в Бразилии, Африке, затронет Ближней Восток и Индию.
Ранее шведская защитница природы Грета Тунберг охарактеризовала Конференцию ООН по изменению климата COP27 как место для лицемерной заботы о природе, лжи и мошенничества. Сама экоактивистка отказалась от поездки на мероприятие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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