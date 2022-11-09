Суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества, сообщает британское издание The Daily Star.
Машина спрогнозировала гибель человечества к 2050 году.
Отмечается, что причиной конца света станет деятельность людей, последствия загрязнения окружающей среды.
Предыдущий прогноз World One на 2020 год утверждал, что состояние планеты будет «крайне критическим».
Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что Температура в некоторых регионах Земли менее чем через 50 лет может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, что приведет к массовой миграции из Индии и Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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