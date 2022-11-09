Суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

Суперкомпьютер World One, который занимается прогнозированием цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества, сообщает британское издание The Daily Star.

Машина спрогнозировала гибель человечества к 2050 году.

Отмечается, что причиной конца света станет деятельность людей, последствия загрязнения окружающей среды.

Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии

Предыдущий прогноз World One на 2020 год утверждал, что состояние планеты будет «крайне критическим».

Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что Температура в некоторых регионах Земли менее чем через 50 лет может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, что приведет к массовой миграции из Индии и Бразилии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрогнозКонец Света
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