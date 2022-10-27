На Конференции ООН Россия поделится опытом решения климатических проблем
Широкая дискуссия по вопросам укрепления сотрудничества между странами в деле снижения выбросов парниковых газов состоится на Конференции ООН по изменению климата в ноябре, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе.
Специалисты отмечают, что климатическая повестка стала главным вызовом XXI века. Самое пристальное внимание мирового сообщества будет приковано к корректировке климатических обязательств крупнейших эмитентов парниковых газов — Китая, США, Индии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, Японии а также России.
Эксперты опасаются, что правительства ведущих стран мира, переключившись на политический и экономический кризисы, отложат климатическую повестку, что усугубит ситуацию.
Между тем Россия может стать примером по подходам к адаптации и развитию стратегии решения климатических проблем. В течение нескольких лет в нашей стране планомерно формируются нормативное регулирование, национальные цели по снижению выбросов парниковых газов и климатическая инфраструктура.
Так, Россия планирует достичь углеродной нейтральности или баланса между выбросами парниковых газов от всех источников к 2060 году. Для стимулирования деятельности по сокращению энерго-экологических рисков вводится ценовое регулирование парниковых газов. В электроэнергетике в период 2031–2050 годов прогнозируется изменение структуры генерации с переходом к низкоуглеродным источникам генерации.
А для усиления безопасности предприятий и целых отраслей запущен процесс формирования отраслевых и корпоративных планов адаптации к изменениям климата, которые в долгосрочной перспективе помогут снизить потери и найти выгоды, связанные как с изменением климата, так и с сопутствующими рисками перестроения отраслей экономики. На сегодняшний день заявлены к реализации климатические проекты компаний «Русал», «СУЭК», «Еврохим», «Уралхим» и других.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/rossiyskaya-klimaticheskaya-politika-v-usloviyah-izmeneniya-geopoliticheskoy-obstanovki
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