«Наемные убийцы»: Милонов обвинил градозащитников Петербурга в работе на «кровавых девелоперов»
Часть петербургских депутатов выгодно манипулировала «градозащитной тусовочкой», заявил в эфире НСН Виталий Милонов.
Градозащитное движение Санкт-Петербурга не принесло никакой пользы городу, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров выступил с открытым письмом, в котором выразил протест в связи с разгоном градозащитного движения в Петербурге.
«Толку от этого движения, как и от Сокурова в качестве градозащитника, не было никакого. Все мы прекрасно знаем, что эта градозащитная тусовочка, - я не беру самого Сокурова, он занимается съемкой фильмов, - это была "проститутка", которую за деньги можно было нанимать любому самому адскому девелоперу. Это были "наемные убийцы": когда нужно конкурента устранить, нанимаешь этих клоунов, и они начинают прыгать как обезьяны. Если у тебя строительный бизнес или ему угрожают конкуренты, нанимаешь их, они тут же начинают пищать, орать и шипеть, избирательно атакуя тех, на кого показали, и совершенно не трогая своих хозяев»», - сказал Милонов.
По его утверждению, эта «тусовочка» была связана с рядом депутатов и бизнесменов, которых выгнали из города.
«Все в городе это знали. Самые тесные связи этой тусовочки были как раз с теми, кого мы выгнали из города. Эти люди полулегальными и нелегальными схемами пытались согласовать самые неправильные и невыгодные для города градостроительные решения. Была часть петербургского депутатского корпуса, которая выгодно манипулировала этими покемонами. Это ни в коем случае не общественники и не независимые эксперты, а в чистом виде наймиты», - подчеркнул депутат.
Он указал в этой связи на недавний случай со сносом манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове.
«Отсутствие нормального градозащитного движения пагубно влияет на ситуацию. Вот у нас недавно снесли казармы Финляндского полка. Ну зачем это сделали? Негодяи! А градозащитное движение молчало и стало визжать и кричать, когда было поздно и их уже снесли. Если бы они заранее об этом сказали, и я бы подключился, и "Единая Россия", мы бы спасли эти казармы. Но, видимо, была поставлена задача начать шуметь после драки: и галочку поставить, и дать возможность этому кровавому девелоперу снести наши казармы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Народный артист России, кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН предложил заменить ток-шоу на ТВ научно-просветительскими передачами.
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