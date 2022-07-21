Сокуров предложил заменить «глуповатые» ТВ-шоу на просветительские передачи
На телевидении должны быть программы, которые помогут сформировать новые знания о жизни и науке, сказал НСН режиссер Александр Сокуров.
Народный артист России, кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил заменить ток-шоу на ТВ научно-просветительскими передачами, а также рассказал, что смотрит по телевизору сам.
Ранее бессменный ведущий шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович назвал ошибкой отказ от развлекательных программ на ТВ, в том числе снятие с эфира «Вечернего Урганта». Он напомнил, что даже во время Великой Отечественной войны снимались развлекательные фильмы, работали агитбригады.
«Должно быть больше просветительских передач, которые помогают сформировать естественно-научное мировоззрение, новые знания о жизни, науке. Вот что я понимаю под развлекательными программами. СМИ, к сожалению, сегодня занимаются жесткой политикой. Это неправильно и опасно. Надо спросить людей, который занимаются практикой идеологии, практикой пропаганды, какой баланс и какого материала должен предъявляться общественности. Это такая социальная и политическая проблема, которой должны заниматься специалисты. Надо ли развлекать людей со стороны? Каждый должен сам себя развлекать и находить формы вдохновения, формы художественного общения с жизнью», - сказал Сокуров.
Жанр шоу, по словам режиссера, ему не интересен.
«Шоу – для такой огромной страны с проблемами культуры, с проблемами социальной жизни – не лекарство. Делаются глуповато, пропагандистски. Это наносит огромный вред общественному здоровью, сознанию. Абсолютно неправильная работа людей, которые занимаются идеологией в стране. Я зритель спортивных программ, программ с классической музыкой. Раньше был активным радиослушателем, но сейчас ушел из этого пространства, потому что для меня, как человека с определенным уровнем образования, уже нет этой сферы, куда я могу обратиться», - отметил Сокуров.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию.
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