«Надя, Ульрих и Фиона»: Вильфанд рассказал, сколько стоит придумать имя циклону

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, откуда берутся имена циклонов и могут ли россияне купить себе «имя стихии».

Ранее стало известно, что в Москву в пятницу придет циклон «Мария», а за ним «Надя». Эта «парочка» принесет в столицу еще пять дней снегопадов.