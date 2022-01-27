«Надя, Ульрих и Фиона»: Вильфанд рассказал, сколько стоит придумать имя циклону
Раньше среди циклонов было «гендерное неравенство», а сейчас купить циклону имя может любой примерно за 300 евро, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, откуда берутся имена циклонов и могут ли россияне купить себе «имя стихии».
Ранее стало известно, что в Москву в пятницу придет циклон «Мария», а за ним «Надя». Эта «парочка» принесет в столицу еще пять дней снегопадов.
«Есть очень мощная образовательная структура – Свободный университет Берлина, он входит в тройку ведущих университетов Германии. Там есть метеорологический факультет и своя коммерческая структура, которая и дает названия. Осенью объявляется, что принимаются заявки на наименования будущих циклонов, подаются заявки. Там все идет по алфавиту, при этом по четным годам циклоны называются только женскими именами, а антициклоны мужскими, а по нечетным – наоборот. Названия ближайших циклонов секретом не является. В этом сезоне в Европе ждут Надю, Одетт, Селину и других», - рассказал Вильфанд.
При этом он отметил, что имена антициклонов стоят дороже циклонов.
«Каждый человек может подать заявку, все они принимаются. Стоимость названия циклона, - например, Надя захотела, чтобы циклон назывался в ее честь, - составляет 240 евро. Если много имен на букву «А», проходит жеребьевка среди тех заявок, которые прислали. Есть буквы, на которые мало имен, значит им повезло и шанс получить название циклона выше. При этом антициклоны стоят дороже – 360 евро. Это связано с периодом жизни циклонов и антициклонов. Циклон живет в среднем 5-6 дней, а антициклон – 8-10 дней, и его имя будет звучать в два раза чаще. Эти не такие уж сумасшедшие деньги идут на поддержание работы метеостанций, связанных с этим университетом, и премии студентам», - разъяснил метеоролог.
По словам Вильфанда, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) присваивает официальные имена только тропическим циклонам и тайфунам.
«Официальные наименования – только у тропических циклонов и у тайфунов в Атлантическом и Тихом океанах. Тропический циклон долго существует, он живет по две-три недели, хорошо виден, это такая «персона». А нетропические циклоны появляются в 20 раз чаще тропических, иногда они раздваиваются или сливаются, и как его называть?» - указал на проблему научный руководитель Гидрометцентра.
По его словам, раньше среди циклонов было «гендерное неравенство».
«Еще 40 лет тому назад только женские имена присваивались тропическим циклонам, затем гендерное равенство победило, и появились мужские имена», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В 2021 году синоптики пугали москвичей «ныряющим циклоном» по имени Ульрих, его генуэзским сородичем Бенедиктом, а также «барической пилой» и «ультраполярным вторжением».
По данным ВМО, в 2022 году циклонам в Карибском море, Мексиканском заливе и Северной Атлантике дали имена Алекс, Бонни, Колин, Даниэль, Эрл, Фиона, Гастон, Гермина, Иэн, Джулия, Карл, Лиза, Мартин, Николь, Оуэн, Пола, Ричард, Шари, Тобиас, Вирджиния и Уолтер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Кураева госпитализировали с коронавирусом
- Карпин высказался против введения Fan ID
- СМИ: Путин одобрил предложения Минфина по регулированию криптовалют
- «Безопасность и олигархи»: В Киеве анонсировали темы беседы Зеленского с Байденом
- ЦБ не одобрил предложения Минфина по регулированию криптовалют
- В Киргизии сообщили о прекращении огня с таджикской стороны
- Верка Сердючка спела «Батько наш Бандера» на концерте для российского телеканала
- Трое таджикских военных ранены в результате инцидента на границе с Киргизией
- Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после трагедии в Днепре
- Умерла прима балета Мариинского театра советских времен Татьяна Легат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru