Циклоны «Мария» и «Надя» движутся на Москву

Жителей Центральной России ждёт период затяжных снегопадов. Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени «Мария», центр которого переместится на Псковщину. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» на своем сайте.

Отмечается, что циклон принесет снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2-х километров. Выпадет до трех миллиметров осадков.

В субботу снегопады усилятся, по прогнозу синоптиков, ожидается пять миллиметров осадков, а видимость еще ухудшится.

В первую половину воскресенья погода улучшится, однако уже во второй половине дня к столичному региону приблизится новый циклон «Надя», снова начнутся снегопады.

Снег усилится в понедельник на следующей неделе, когда столица окажется в самом центре циклона. Прогнозируется выпадение семи миллиметров осадков. Сугробы подрастут до полуметра.

Атмосферное давление в таких погодных условиях сильно упадет - до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Со вторника снегопады станут более скоротечными.

За пять дней в Москве прогнозируется выпадение до 20 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы.

Температура составит 0…-5° днем и -2…-7° ночью. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.

