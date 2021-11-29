«Вёдра Бенедикта»: Синоптики пророчат Москве и Петербургу небывалые катаклизмы
Евгений Тишковец заявил, что проблемы уже начались: к вечеру в Москве установится «закритическая влажность», а первый удар «Бенедикта» примет Черноземье.
Генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, ну а жителей Центра России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».
Такой оптимистичный прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, недавно пугавший россиян «барической пилой» и «ныряющим циклоном» по имени Ульрих.
Тот прогноз синоптика не сбылся, однако информацию о беспощадном тезке актера Бенедикта Камбербэтча подтверждают и другие специалисты.
МОСКВУ ЗАЛЬЕТ
«На Москву обрушатся самые сильные осадки за последние 69 лет! Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчёту до 23 мм осадков или 40% месячной нормы» - красивые посты Тишковца в Facebook уже стали своеобразным трендом.
Синоптик пересчитал катаклизм «на ведра» и уточнил, что мощность ливня будет «два ведра воды на квадратный метр».
Однако этим дело не закончится. Во второй половине вторника сильные дожди сменятся снегопадом, который серьезно ухудшит видимость на дорогах, обещает Тишковец.
Кроме того, он предрек москвичам ранним утром 30 ноября рекордно низкое атмосферное давление. По словам синоптика, над Центральной Россией пройдет «очень глубокая циклоническая воронка», которая обрушит давление в столице до 712 мм рт. ст.
ЧЕРНОЗЕМЬЕ ЗАДУЕТ
Эксперт «Фобоса» утверждает, что проблемы в московском регионе уже начались.
«Относительная влажность достигла 94%. В последующие часы влажность в Москве продолжит расти и вечером достигнет закритической – 98%. Видимость в дымке будет ухудшаться до 2-3 км», - предупреждает Тишковец.
По его словам, в Центральную Россию «Бенедикт» принесет штормовой ветер. Первый удар придется по Черноземью, в котором возможны «ночные грозы и зарницы», утром шторм дойдет до Поволжья, а Москву и Подмосковье начнет «задувать» 30 ноября после полудня.
«Такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как «очень крепкий» и даже «шторм». Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций», - опасается эксперт.
ПИТЕР ЗАВАЛИТ
Тем временем в Петербурге готовятся к сильнейшему снегопаду.
«Красивая зима началась в нашем регионе. Но намечается снежная проблема… Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части», — сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной Столицы Александр Колесов.
По его словам, благодаря «Бенедикту» катаклизмы начнутся уже сегодня вечером, а в последний день осени снег в Петербурге будет идти «так, что к началу календарной зимы прогнозирую до 15–20 см снежного покрова».
«Коммерсант» подтвердил, что циклон «Бенедикт» скоро завалит город на Неве снегом. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус пообещал изданию, что сильные снегопады накроют в ночь на 30 ноября Петербург.
Судя по прогнозам синоптиков, россиянам придется встречать зиму в обстановке схожей с картинами из фильмов-катастроф. Единственное надежда на то, что «Бенедикт» повторить судьбу «Ульриха». «Ныряющий циклон», который должен был завалить Москву 20 ноября снегом, оказался слабее, чем предрекали эксперты, и в столице его практически не заметили.
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