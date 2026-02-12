Повышение температур на планете способно спровоцировать разрушительный «парниковый эффект», который сделает условия жизни на планете невыносимыми и гораздо более суровыми. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале One Earth. Уточняется, что при таком сценарии на Земле установится «адский климат», гораздо хуже, чем при повышении общей температуры на два-три градуса. При этом американский ученый из компании Terrestrial Ecosystems Research Associates отмечает, что предсказать точные сроки прохождения точки невозврата трудно, и важно заранее принять необходимые меры безопасности. Однако Цыганков призвал не переживать о столь неблагоприятных зарубежных прогнозах.

«Никто не знает, в какой точке мы находимся. Ученые со всего мира до сих пор не пришли к единому мнению. Все спорят о причинах изменения климата – то ли выбросы СО2, то ли планеты, наклон оси. Нет единства о том, куда мы сейчас идем - рост температуры или падение. Поэтому разговаривать не о чем, это простой фейки. Разговоры о чем-то таком, чтобы запугать людей или обратить на себя внимание. Берется прогноз и "пугалки" к нем добавляются. В Америке, к примеру, нет единства мнений. Климатологи поделились пополам – одни говорят так, другие по-другому. Никто не знает, кто из них прав. Самой Америке всего 300 лет, за погодой они наблюдают меньше 250 лет. Во Франции начали вести эти наблюдения примерно лет 200 назад. Что они могут за эти 200 лет сказать? Ни о чем. Каждый пытается обратить на себя внимания, "пугалки" и небылицы рассказывать. Серьезные люди на такие вещи не обращают внимания», - заметил он.

Ранее сообщалось, что ученые в Британии при поддержке правительства тестируют план по «перезамораживанию» Арктики. При этом гляциолог, ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева рассказала «Радиоточке НСН», что уплотнение арктического льда положительно повлияет на климатическую обстановку, однако любое искусственное воздействие на природную экосистему может привести и к негативным последствиям.

