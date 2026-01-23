Глобальное похолодание вместо потепления: В Гидрометцентре оценили слова Путина о климате
Анатолий Цыганков заявил НСН, что вместо глобального потепления в мире вполне может наступить похолодание.
Ученые не могут до конца определить, куда глобально движется Земля – в сторону глобального потепления или похолодания, заявил НСН замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Вместо глобального потепления может наступить похолодание, но Россия все равно продолжит осваивать арктический регион, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ). Цыганков эту информацию подтвердил.
«До сих пор нет единого мнения на этот счет. Есть сторонники того, что влияние человека приведет к каким-то таким резким последствиям. Но большинство климатологов считает, что больше всего влияет положение оси Земли относительно Солнца. Ось Земли наклоняется то в одну сторону, то в другую, угол в десять градусов. Соответственно, чем больше наклон к Солнцу, тем больше греет полюса, и наоборот. От этого климат и меняется. У нас научное наблюдение за этим установлено всего в последние 200 лет, мы точно не можем определить, в какую сторону мы сейчас движемся», - пояснил он.
Он объяснил, что сейчас в климатическом периоде в 30 лет идет тренд на потепление, но все может поменяться.
«Речь идет о более длительном периоде, более 50-100 лет. Если берем краткосрочные периоды, на этом пути идет какой-то всплеск температуры – повышение или похолодание. Это мы и наблюдаем, а куда мы идем глобально – в сторону похолодания или потепления – сложно сказать. Ученые договорились считать каждые тридцать лет климатическим периодом. За последние тридцать лет средняя температура в Москве на пару градусов повышается, в европейских городах тоже. В целом температура пока повышается, поэтому и идут разговоры о потеплении. Выгоды в этом никакой нет, так как заранее мы спрогнозировать это не можем, чтобы, например, вложиться в какое-то специальное оборудование», - добавил собеседник НСН.
Преждевременно говорить об изменении климата в Европе из-за масштабных пожаров: люди очень часто путают понятия климата и погоды, а также забывают о человеческом факторе. Об этом НСН рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На переговорах в Абу-Даби Россия опирается на «формулу Анкориджа»
- Глобальное похолодание вместо потепления: В Гидрометцентре оценили слова Путина о климате
- В ОАЭ стартовали переговоры России, США и Украины
- За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога
- Вместо Европы и США: Какие страны закупают российскую водку
- Булыкин оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров
- От 300 тысяч за километр: Во сколько обходится строительство велодорожек
- Megadeth выпустили последний в карьере альбом
- Вдова Караченцова связала успехи Богомолова с Собчак и назвала его назначение смешным
- Педагог назвала последствия от урезания часов иностранного языка в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru