«До сих пор нет единого мнения на этот счет. Есть сторонники того, что влияние человека приведет к каким-то таким резким последствиям. Но большинство климатологов считает, что больше всего влияет положение оси Земли относительно Солнца. Ось Земли наклоняется то в одну сторону, то в другую, угол в десять градусов. Соответственно, чем больше наклон к Солнцу, тем больше греет полюса, и наоборот. От этого климат и меняется. У нас научное наблюдение за этим установлено всего в последние 200 лет, мы точно не можем определить, в какую сторону мы сейчас движемся», - пояснил он.

Он объяснил, что сейчас в климатическом периоде в 30 лет идет тренд на потепление, но все может поменяться.

«Речь идет о более длительном периоде, более 50-100 лет. Если берем краткосрочные периоды, на этом пути идет какой-то всплеск температуры – повышение или похолодание. Это мы и наблюдаем, а куда мы идем глобально – в сторону похолодания или потепления – сложно сказать. Ученые договорились считать каждые тридцать лет климатическим периодом. За последние тридцать лет средняя температура в Москве на пару градусов повышается, в европейских городах тоже. В целом температура пока повышается, поэтому и идут разговоры о потеплении. Выгоды в этом никакой нет, так как заранее мы спрогнозировать это не можем, чтобы, например, вложиться в какое-то специальное оборудование», - добавил собеседник НСН.

