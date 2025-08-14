Климатолог опровергла изменение климата в Европе на фоне пожаров

Пожары в Европе, как и в России, распространяются по понятным причинам: сухо, ветер и люди, которые неосторожно обращаются с природой, плюс повышение мировой температуры, заявила НСН Нина Зайцева.

Преждевременно говорить об изменении климата в Европе из-за масштабных пожаров: люди очень часто путают понятия климата и погоды, а также забывают о человеческом факторе. Об этом НСН рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

Пожары охватили Южную Европу — из-за аномальной жары и сильного ветра огонь быстро распространяется по городам и островам Албании, Греции, Черногории, Турции, пишет Telegram-канал Mash. С туристических островов Греции эвакуировано больше семи тысяч людей, а в испанской Андалусии жители покидают дома и отели. Эксперты связывают частые пожары с изменением климата. Зайцева напомнила, что является причиной пожаров в 90% случаев и не согласилась с экспертами.

СМИ: Перегрев океанов угрожает миру климатической катастрофой
«Говорить о том, что в Европе формируется новый климат, пока еще очень рано. То, что огонь распространяется - это очень понятно: сухо, жарко, люди неосторожны, плюс ветер. Но вы не обращаете внимания, что у нас тоже идут пожары. Прежде всего пожары возникают из-за неосторожности людей, особенно у нас в стране, за рубежом еще я все-таки наблюдаю дисциплину и хорошее отношение к природе. Дело не в экологии - это грязное производство. Это просто плохая дисциплина. Также забывают о том, почему у нас холодно - антициклон, область высокого давления, где движение воздуха идет по часовой стрелке, а мы оказываемся на северной периферии. Ну вот с севера на нас и идут холода. Потепление климата, с моей точки зрения, очень неправильное выражение. Повышение глобальной температуры - вот это вещь объективная. Климат - это не погода, а мы путаем все время погоду и климат. Это очень раздражает», - рассказала она.

При этом Зайцева привела в пример организацию Олимпиады 1980 года в Москве, чтобы напомнить, как непредсказуема может быть погода.

«Олимпиада в Москве, 80-ый год. Было просто поганое лето. Вы наверно никогда не задумывались, как международные организации тщательно относятся к выбору времени и места Олимпиады. Это делается минимум за две-три Олимпиады, за 8-12 лет. Дается задание климатологам, синоптикам. Для Олимпиады-80 выбрали последнюю неделю июля и первую неделю августа, этот период подходил по всем параметрам хорошей погоды. Как итог - постоянно была жуткая погод. Я была на закрытии Олимпиады: взлетел мишка, люди идут со стадиона... и пошел дождь», - напомнила она.

Ранее ученые, которые занимаются мониторингом Арктики, зафиксировали беспрецедентное потепление этим летом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


