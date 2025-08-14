Преждевременно говорить об изменении климата в Европе из-за масштабных пожаров: люди очень часто путают понятия климата и погоды, а также забывают о человеческом факторе. Об этом НСН рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

Пожары охватили Южную Европу — из-за аномальной жары и сильного ветра огонь быстро распространяется по городам и островам Албании, Греции, Черногории, Турции, пишет Telegram-канал Mash. С туристических островов Греции эвакуировано больше семи тысяч людей, а в испанской Андалусии жители покидают дома и отели. Эксперты связывают частые пожары с изменением климата. Зайцева напомнила, что является причиной пожаров в 90% случаев и не согласилась с экспертами.