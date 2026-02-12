Над тремя регионами России уничтожили 13 беспилотников ВСУ
12 февраля 202612:37
Военные ликвидировали над территорией России 13 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В период с 8.00 до 12.00... дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении.
Так девять дронов сбили в Республике Коми, три – в Белгородской области. Еще один беспилотник ликвидировали над Астраханской областью.
В ночь на 12 февраля над регионами РФ нейтрализовали 106 украинских БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
