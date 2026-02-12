В Госдуме увидели угрозу в новой конституции Казахстана

Изменение статуса русского языка сделает русскоязычное население неудобным для казахского правительства, заявил НСН Константин Затулин.

В вопросах Конституции важен каждый термин, а тенденции в жизни Казахстана заставляют сомневаться, что изменения пойдут на пользу отношениям двух стран, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату проведения референдума по новой Конституции Казахстана на 15 марта. Один из спорных вопросов в новой версии основного закона страны — решение скорректировать формулировку об использовании русского языка. Согласно редакции девятой статьи Конституции, в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык будет применяться официально наряду с казахским. При этом термин «наравне» в данной норме решено заменить на слово «наряду». Затулин увидел в этом опасность.

«В вопросе языка любые изменения опасны. Было "наравне" — станет "наряду". Это означает, что, если гражданин захотел говорить по-русски с представителем власти, то ему будут отвечать по-казахски. Русское население Казахстана чувствует себя неудобно и политически пассивно в такой ситуации. Часть казахского политикума откровенно радикальна и настроена русофобски. Мы на это обратили внимание, а это стало поводом для недовольства среди властей Казахстана. Мне, в том числе, как я знаю от источников в этой стране, неофициально уже запретили въезжать в страну. Возникает определенная обеспокоенность в связи с тенденциями политической жизни у соседей. Уже в преамбуле Конституции есть претензия на то, что Казахстан является преемником всех государственных образований, которые существовали на его территории. Это для того, чтобы подчеркнуть, что они никому ничем не обязаны, в том числе и СССР. По последним опросам, 30% казахстанцев сочувствуют России, а 20% Украине, причем первое число за последнее время еще выросло, а раньше было ниже. Это все вызывает беспокойство», — подчеркнул он.

Ранее доктор исторических наук, директор научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета в Алматы Булат Султанов объяснил в разговоре с НСН, почему Казахстан никогда не откажется от дружбы с Россией.

