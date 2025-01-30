«Совершили чудо»: Руководство «Домодедово» защитили на фоне попыток национализации
Аэропорт «Домодедово» сегодня единственный авиаузел Москвы и области, имеющий перспективы расширения и развития благодаря своим владельцам, завил НСН Олег Смирнов.
Нынешний владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик сделал из него настоящий бриллиант, и нужно не обвинять его, а поблагодарить и попросить и дальше развивать этот важнейший для Москвы и области авиаузел. Об этом в беседе с НСН заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в доход РФ доли аэропорта «Домодедово» и из-за «иностранного контроля», пишут «Ведомости». По версии прокуроров, аэропорт оказался под контролем резидентов иностранных государств: Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и председателя набсовета Валерия Когана (Израиль). По закону для иностранного владения стратегическим предприятием в РФ нужно решение правительственной комиссии, а Коган и Каменщик за ним не обращались. Прокуроры настаивают, что эти лица следуют западной политике «нанесения стратегического поражения РФ» и саботируют мероприятия по модернизации аэропорта. Смирнов отметил, что «Домодедово» сегодня самый новейший и современнейший аэропорт.
«Это абсолютно неожиданно для нас, авиаторов. В 1965 году я один из первых, выполняя рейс Алматы-Москва, произвел посадку во вновь открывшемся аэропорту «Домодедово». Это было приятное профессиональное потрясение, потому что аэропорт был великолепный. Так продолжалось до 1990 года, а после началась его деградация. И тут вдруг появляется команда под управлением Дмитрия Каменщика, который находит в себе желание и возможности реанимировать аэропорт. К 2000 году он совершил чудо: был построен новый аэровокзал с современнейшим оборудованием. В 2000-е годы и дальше он неоднократно признавался лучшим аэропортом Европы, лучшим аэропортом Московской зоны. Таких людей надо ценить и уважать, а не налетать на них с какими-то претензиями. Очень важно рассматривать это дело как геополитический вопрос. Потому что Московская зона растет, а аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» не имеют возможности расширения в будущем. Самое главное, что у «Домодедово» зарезервированы места для строительства еще минимум пяти взлетно-посадочных полос. Это единственный аэропорт, который будет иметь перспективу», - заявил он.
По словам Смирнова, сейчас государству нужно осторожно действовать в ситуации с приватизацией аэропорта, так как Каменщик и его партнеры выполняли все обязательства по развитию воздушной гавани.
«Всем органам необходимо с осторожностью действовать в этой ситуации. Пока есть эта команда во главе с Каменщиком - ей можно доверять. В данном случае это яркий пример государственного частного партнерства. Государство договорилось с «Домодедово», что они построят новый терминал за десятки миллионов рублей, а государство приведет в порядок перрон и ВПП. Домодедовская команда сделала свое дело, и этот терминал простаивал год с лишним. Потому что второй партнер не сделал перрон. То есть мало того, что государство нарушило партнерство, они еще и наказали частного партнера. Из этой ситуации «Домодедово» вышло блестяще. Сейчас все запущено и функционирует. Поэтому надо действовать так, чтобы сохранить этот бриллиант. Нынешний владелец сделал великое дело для авиации нашей страны. Надо его поблагодарить и попросить дальше так же активно развивать «Домодедово», учтя какие-то рекомендации и пожелания государства», - подытожил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что национализация аэропорта «Домодедово» возможна только в том случае, если заведут дела на акционеров, что довольно сложно, так как структура работает прозрачно.
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