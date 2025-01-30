«Совершили чудо»: Руководство «Домодедово» защитили на фоне попыток национализации

По словам Смирнова, сейчас государству нужно осторожно действовать в ситуации с приватизацией аэропорта, так как Каменщик и его партнеры выполняли все обязательства по развитию воздушной гавани.

«Всем органам необходимо с осторожностью действовать в этой ситуации. Пока есть эта команда во главе с Каменщиком - ей можно доверять. В данном случае это яркий пример государственного частного партнерства. Государство договорилось с «Домодедово», что они построят новый терминал за десятки миллионов рублей, а государство приведет в порядок перрон и ВПП. Домодедовская команда сделала свое дело, и этот терминал простаивал год с лишним. Потому что второй партнер не сделал перрон. То есть мало того, что государство нарушило партнерство, они еще и наказали частного партнера. Из этой ситуации «Домодедово» вышло блестяще. Сейчас все запущено и функционирует. Поэтому надо действовать так, чтобы сохранить этот бриллиант. Нынешний владелец сделал великое дело для авиации нашей страны. Надо его поблагодарить и попросить дальше так же активно развивать «Домодедово», учтя какие-то рекомендации и пожелания государства», - подытожил он.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что национализация аэропорта «Домодедово» возможна только в том случае, если заведут дела на акционеров, что довольно сложно, так как структура работает прозрачно.

