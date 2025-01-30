«Накат» и миллиардные доходы: Прокуратура нашла у владельцев «Домодедово» иностранные гражданства

ГОДЫ «БОДАНИЯ»

Решение о приватизации «Домодедово» было принято правительством РФ в конце октября 1996 года. Изначально аэровокзалом, аэродромной инфраструктурой, самолетами и сопутствующей инфраструктурой — владело и управляло государственное «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА). Компания «Ист Лайн» Дмитрия Каменщика и Антона Бакова в этот период арендовала у госпредприятия грузовые самолеты для перевозки товаров из Китая. Затем частная компания предложила ДПО ГА построить новый пассажирский терминал аэропорта, профинансировав строительство в обмен на долю. Для реализации этого решения ДПО ГА и «Ист Лайн» зарегистрировали общее предприятие «Домодедово-2», госкомпания внесла все имущество аэропорта, а компания Каменщика — 22 миллиона рублей.

В 1997 году ДПО ГА по указу премьера Виктора Черномырдина разделили на три компании, совладельцем пассажирского терминала стало ОАО «Аэросервис Домодедово». Однако в 1999 году компания обанкротилась по иску поставщика коммунальных услуг, долю государства в аэровокзальном комплексе выкупила «Ист Лайн». В начале 2000-х имущество было перерегистрировано на кипрский офшор Hacienda Investments Ltd. Параллельно связанные с «Ист Лайн» структуры заключили с государственной компанией ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» договор аренды аэродромного комплекса на 75 лет за 3,2 миллиона рублей.

При этом уже в 2003 году была предпринята первая попытка вернуть «Домодедово» в собственность государство. Тогда ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» подала иск в суд, чтобы признать договор аренды аэродрома недействительным, поскольку предприятие было создано для управления, а не сдачи его в аренду. Помимо прочего Росимущество с 2005 года оспаривало передачу «Ист Лайн» пассажирского терминала, так как у Мособлимущества, который дал согласие на сделку, не было необходимых полномочий. Однако тогда Высший арбитражный суд отказал Росимуществу. В результате мирового соглашения, которым завершилось дело об аренде аэропорта, было принято решение о повышении арендной ставки с 3,2 миллиона до 92 миллиона рублей в год с возможностью ее пересмотра каждые пять лет.

В начале 2016 года Дмитрия Каменщика задержали по уголовному делу о теракте 2011 года, в котором погибли 37 человек, еще 172 человека получили ранения. Вопрос о передаче аэропорта государству вновь обсуждался. Бизнесмену предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала Каменщика посадили под домашний арест, однако в сентябре 2016 года уголовное дело закрыли после вмешательства и.о. генпрокурора Александра Гуцана.

Со своей стороны гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН отметил, что решать вопрос с приватизацией нужно было куда раньше 2016 или 2025 года.

«Приватизация проходила в период с 1991 по 2000 год. Уже 25 лет идет «бодание». Надо было тогда решать, а не когда уже вложены миллиарды, колоссальные деньги в развитие аэропорта, во всю инфраструктуру. Это просто «накат» идет, я так считаю. Доходы предприятия оцениваются сегодня в миллиарды. Аэропорт «Домодедово» у нас один из первых по объемам перевозок, даже больше, чем у «Шереметьево». Объем перевозок оценивается в десять миллионов пассажиров», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, в текущих реалиях национализация «Домодедово» скорее возможна лишь силовым методом.

«В национализацию аэропорта я не верю. Это очень серьезный объект, владельцы активов этого не допустят, это акционерное общество. Будут подавать ответные иски, это все не решается за один месяц. Я не думаю, что этот вопрос получится решить в 2025 году. Национализация возможна только в том случае, если какой-то силовой метод будет использован. Если заведут какие-то дела на акционеров, тогда это возможно. Но это довольно сложно, все прозрачно, ничего криминального нет, аэропорт работает как самостоятельная единица с прошлого века», - уточнил он.

Ранее пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила, что строго соблюдает все требования действующего законодательства. Уточняется, что позиция аэропорта будет сформирована после детального ознакомления с исковым заявлением, передает «Радиоточка НСН».

