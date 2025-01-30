«Накат» и миллиардные доходы: Прокуратура нашла у владельцев «Домодедово» иностранные гражданства
Российские власти нашли основания для деприватизации крупного столичного аэропорта, обвинив владельцев в нанесение ущерба экономике страны.
Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства, поскольку группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что иску к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану, предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту.
ПОД ИНОСТРАННЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ
По данным газеты, в иске подчеркивается, что законодательстве РФ запрещает иностранным инвесторам осуществлять виды деятельности, которые имеют «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. К подобным видам деятельности среди прочего относится обслуживание авиакомпаний и пассажиров, включая управление аэродромной инфраструктурой и аэропортом.
Между тем Каменщик является резидентом Турция и ОАЭ, а Коган – Израиля. Кроме того Генпрокуратура установила, что с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала гражданам острова Мэн: Джейн Элизабет Петерс (63,74 %) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26 %).
Согласно версии надзорного органа, в 2024 году Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». С этой целью обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы одобрить сделку по передаче аэропорта под контроль «ДМЕ Холдинг», и это ходатайство было удовлетворено.
Из иска также следует, что Каменщик и Коган, установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, «следуют агрессивной политике западных стран для нанесения стратегического поражения России, их деятельность наносит ущерб экономике государства». Утверждается, что эти двое причиняют ущерб экономике, «саботируя мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта», и фактически расхищают выделенные на это бюджетные средства.
В свою очередь издание «Коммерсант» сообщило, что суд уже удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах и арестовал 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». Первое заседание в Арбитражном суде Московской области намечено на 28 февраля.
ГОДЫ «БОДАНИЯ»
Решение о приватизации «Домодедово» было принято правительством РФ в конце октября 1996 года. Изначально аэровокзалом, аэродромной инфраструктурой, самолетами и сопутствующей инфраструктурой — владело и управляло государственное «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА). Компания «Ист Лайн» Дмитрия Каменщика и Антона Бакова в этот период арендовала у госпредприятия грузовые самолеты для перевозки товаров из Китая. Затем частная компания предложила ДПО ГА построить новый пассажирский терминал аэропорта, профинансировав строительство в обмен на долю. Для реализации этого решения ДПО ГА и «Ист Лайн» зарегистрировали общее предприятие «Домодедово-2», госкомпания внесла все имущество аэропорта, а компания Каменщика — 22 миллиона рублей.
В 1997 году ДПО ГА по указу премьера Виктора Черномырдина разделили на три компании, совладельцем пассажирского терминала стало ОАО «Аэросервис Домодедово». Однако в 1999 году компания обанкротилась по иску поставщика коммунальных услуг, долю государства в аэровокзальном комплексе выкупила «Ист Лайн». В начале 2000-х имущество было перерегистрировано на кипрский офшор Hacienda Investments Ltd. Параллельно связанные с «Ист Лайн» структуры заключили с государственной компанией ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» договор аренды аэродромного комплекса на 75 лет за 3,2 миллиона рублей.
При этом уже в 2003 году была предпринята первая попытка вернуть «Домодедово» в собственность государство. Тогда ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» подала иск в суд, чтобы признать договор аренды аэродрома недействительным, поскольку предприятие было создано для управления, а не сдачи его в аренду. Помимо прочего Росимущество с 2005 года оспаривало передачу «Ист Лайн» пассажирского терминала, так как у Мособлимущества, который дал согласие на сделку, не было необходимых полномочий. Однако тогда Высший арбитражный суд отказал Росимуществу. В результате мирового соглашения, которым завершилось дело об аренде аэропорта, было принято решение о повышении арендной ставки с 3,2 миллиона до 92 миллиона рублей в год с возможностью ее пересмотра каждые пять лет.
В начале 2016 года Дмитрия Каменщика задержали по уголовному делу о теракте 2011 года, в котором погибли 37 человек, еще 172 человека получили ранения. Вопрос о передаче аэропорта государству вновь обсуждался. Бизнесмену предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сначала Каменщика посадили под домашний арест, однако в сентябре 2016 года уголовное дело закрыли после вмешательства и.о. генпрокурора Александра Гуцана.
Со своей стороны гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН отметил, что решать вопрос с приватизацией нужно было куда раньше 2016 или 2025 года.
«Приватизация проходила в период с 1991 по 2000 год. Уже 25 лет идет «бодание». Надо было тогда решать, а не когда уже вложены миллиарды, колоссальные деньги в развитие аэропорта, во всю инфраструктуру. Это просто «накат» идет, я так считаю. Доходы предприятия оцениваются сегодня в миллиарды. Аэропорт «Домодедово» у нас один из первых по объемам перевозок, даже больше, чем у «Шереметьево». Объем перевозок оценивается в десять миллионов пассажиров», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в текущих реалиях национализация «Домодедово» скорее возможна лишь силовым методом.
«В национализацию аэропорта я не верю. Это очень серьезный объект, владельцы активов этого не допустят, это акционерное общество. Будут подавать ответные иски, это все не решается за один месяц. Я не думаю, что этот вопрос получится решить в 2025 году. Национализация возможна только в том случае, если какой-то силовой метод будет использован. Если заведут какие-то дела на акционеров, тогда это возможно. Но это довольно сложно, все прозрачно, ничего криминального нет, аэропорт работает как самостоятельная единица с прошлого века», - уточнил он.
Ранее пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила, что строго соблюдает все требования действующего законодательства. Уточняется, что позиция аэропорта будет сформирована после детального ознакомления с исковым заявлением, передает «Радиоточка НСН».
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