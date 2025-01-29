«Вложены миллиарды»: Национализация «Домодедово» возможна только силовым путем
Виктор Горбачев заявил НСН, что владельцы активов аэропорта не допустят национализации, будут подавать ответные иски.
Национализация аэропорта «Домодедово» возможна только в том случае, если заведут дела на акционеров, что довольно сложно, так как структура работает прозрачно, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Государство вернулось к вопросу о национализации аэропорта «Домодедово», который поднимался после теракта в 2011 году. Сообщается, что Генпрокуратура направила иски к структурам аэропорта и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Содержание не раскрывается, но известно, что подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. Горбачев отметил, что заниматься этим вопросом нужно было 25 лет назад.
«Государство в отношении аэропорта «Домодедово» уже неоднократно обращалось, почему-то считают, что неправильно была проведена приватизация аэропорта. Приватизация проходила в период с 1991 по 2000 год. Уже 25 лет идет «бодание». Надо было тогда решать, а не когда уже вложены миллиарды, колоссальные деньги в развитие аэропорта, во всю инфраструктуру. Это просто «накат» идет, я так считаю. Доходы предприятия оцениваются сегодня в миллиарды. Эта цифра не раскрывается, но мы понимаем, о каких суммах идет речь. Аэропорт «Домодедово» у нас один из первых по объемам перевозок, даже больше, чем у «Шереметьево». Объем перевозок оценивается в десять миллионов пассажиров», - отметил он.
В связи с этим Горбачев заявил, что национализация аэропорта возможна только силовым методом, владельцы будут подавать встречные иски, процесс снова затянется.
«В национализацию аэропорта я не верю. Это очень серьезный объект, владельцы активов этого не допустят, это акционерное общество. Будут подавать ответные иски, это все не решается за один месяц. Я не думаю, что этот вопрос получится решить в 2025 году. Национализация возможна только в том случае, если какой-то силовой метод будет использован. Если заведут какие-то дела на акционеров, тогда это возможно. Но это довольно сложно, все прозрачно, ничего криминального нет, аэропорт работает как самостоятельная единица с прошлого века», - подчеркнул собеседник НСН.
Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства, заявили в пресс-службе воздушной гавани. В Домодедово заявили, что сформируют позицию аэропорта после того, как детально ознакомятся с исковым заявлением, передает «Радиоточка НСН».
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