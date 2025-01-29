«Вложены миллиарды»: Национализация «Домодедово» возможна только силовым путем

«Государство в отношении аэропорта «Домодедово» уже неоднократно обращалось, почему-то считают, что неправильно была проведена приватизация аэропорта. Приватизация проходила в период с 1991 по 2000 год. Уже 25 лет идет «бодание». Надо было тогда решать, а не когда уже вложены миллиарды, колоссальные деньги в развитие аэропорта, во всю инфраструктуру. Это просто «накат» идет, я так считаю. Доходы предприятия оцениваются сегодня в миллиарды. Эта цифра не раскрывается, но мы понимаем, о каких суммах идет речь. Аэропорт «Домодедово» у нас один из первых по объемам перевозок, даже больше, чем у «Шереметьево». Объем перевозок оценивается в десять миллионов пассажиров», - отметил он.

В связи с этим Горбачев заявил, что национализация аэропорта возможна только силовым методом, владельцы будут подавать встречные иски, процесс снова затянется.

«В национализацию аэропорта я не верю. Это очень серьезный объект, владельцы активов этого не допустят, это акционерное общество. Будут подавать ответные иски, это все не решается за один месяц. Я не думаю, что этот вопрос получится решить в 2025 году. Национализация возможна только в том случае, если какой-то силовой метод будет использован. Если заведут какие-то дела на акционеров, тогда это возможно. Но это довольно сложно, все прозрачно, ничего криминального нет, аэропорт работает как самостоятельная единица с прошлого века», - подчеркнул собеседник НСН.

Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства, заявили в пресс-службе воздушной гавани. В Домодедово заявили, что сформируют позицию аэропорта после того, как детально ознакомятся с исковым заявлением, передает «Радиоточка НСН».

