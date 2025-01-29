В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры
Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства, заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что после проведения прокурорской проверки порядка приватизации объектов аэропорта Домодедово был подан иск. Ответчикам заявление генпрокуратуры направили по почте, о результатах проверки им не сообщили. После приватизационных проверок как правило следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник издания.
В Домодедово заявили, что сформируют позицию аэропорта после того, как детально ознакомятся с исковым заявлением.
Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово», основному владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану.
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