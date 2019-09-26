Надежнее «Суперджетов». Что показала аварийная посадка «Боинга» в Барнауле

В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку «Боинг-767» авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс из Вьетнама. На борту находились 334 туриста и 10 членов экипажа. Во время жесткой посадки произошло возгорание одной из стоек шасси. В результате самолет сумел остановиться в конце взлетно-посадочной полосы, а люди экстренно покинули самолет по надувным трапам.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов прокомментировал для НСН инцидент в аэропорту.

«Жесткая посадка – это пилотирование, в первую очередь. Надо смотреть, почему пилот ее совершил. Второе, эта посадка показала надежность самолета, в отличие от "Суперджетов ", так как она не вызвала пожара, что подчеркивает правильное проектирование самолета. Ну, а "Суперджет" опять можно пнуть ногой по поводу того, что при жесткой посадке произошло разрушение топливного бака, в результате чего погибли люди», - сказал он.