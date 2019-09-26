Надежнее «Суперджетов». Что показала аварийная посадка «Боинга» в Барнауле
Заслуженный конструктор России заявил в эфире НСН, что инцидент в аэропорту показал, что «Боинги» имеют хорошее проектирование.
В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку «Боинг-767» авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс из Вьетнама. На борту находились 334 туриста и 10 членов экипажа. Во время жесткой посадки произошло возгорание одной из стоек шасси. В результате самолет сумел остановиться в конце взлетно-посадочной полосы, а люди экстренно покинули самолет по надувным трапам.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов прокомментировал для НСН инцидент в аэропорту.
«Жесткая посадка – это пилотирование, в первую очередь. Надо смотреть, почему пилот ее совершил. Второе, эта посадка показала надежность самолета, в отличие от "Суперджетов ", так как она не вызвала пожара, что подчеркивает правильное проектирование самолета. Ну, а "Суперджет" опять можно пнуть ногой по поводу того, что при жесткой посадке произошло разрушение топливного бака, в результате чего погибли люди», - сказал он.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в интервью НСН, что аэропорт Барнаула не представляет особой сложности для пилотов. Там хорошая взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра, а сама воздушная гавань оборудована всеми необходимыми системами аэронавигации.
В результате инцидента в аэропорту Барнаула за медицинской помощью обратились 56 пассажиров, одной женщине понадобилась госпитализация.
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