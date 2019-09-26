Больше 50 человек пострадали при жесткой посадке Боинга в Барнауле
В результате жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле пострадали 56 человек. Все они обратились к медикам, сообщает RT со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Одна пассажирка из обратившихся за медицинской помощью госпитализирована, передает РЕН ТВ.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air выполнял рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул. После приземления при пробеге по взлетно-посадочной полосе у лайнера загорелась правая стойка шасси, сообщает life.ru. Самолет затормозил в конце ВПП, пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам. Всего на борту Boeing находились 344 человека.
В настоящее время специалисты начали расследование авиаинцидента.
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