Больше 50 человек пострадали при жесткой посадке Боинга в Барнауле

В результате жесткой посадки Boeing 767 в Барнауле пострадали 56 человек. Все они обратились к медикам, сообщает RT со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Одна пассажирка из обратившихся за медицинской помощью госпитализирована, передает РЕН ТВ.

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air выполнял рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул. После приземления при пробеге по взлетно-посадочной полосе у лайнера загорелась правая стойка шасси, сообщает life.ru. Самолет затормозил в конце ВПП, пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам. Всего на борту Boeing находились 344 человека.

В настоящее время специалисты начали расследование авиаинцидента.

