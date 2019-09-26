Экс-замминистра похвалил аэропорт Барнаула после ЧП с «Боингом»

В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку пассажирский «Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского аэропорта Камрань. По официальным данным, при посадке в Барнауле у него загорелась одна из стоек шасси, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Однако одна пассажирка рассказала в соцсетях, что самолет сел со второй попытки: сначала лайнер жестко соприкоснулся с землей, после чего сразу же набрал высоту и ушел на второй круг.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал, как самолет в такой ситуации мог уйти на второй круг, и отметил хорошее состояние барнаульского аэропорта (слушайте аудио).