Экс-замминистра похвалил аэропорт Барнаула после ЧП с «Боингом»
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза рассказал НСН, как самолет, совершивший аварийную посадку, мог уйти на второй круг.
В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку пассажирский «Боинг-767-300» авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского аэропорта Камрань. По официальным данным, при посадке в Барнауле у него загорелась одна из стоек шасси, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Однако одна пассажирка рассказала в соцсетях, что самолет сел со второй попытки: сначала лайнер жестко соприкоснулся с землей, после чего сразу же набрал высоту и ушел на второй круг.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал, как самолет в такой ситуации мог уйти на второй круг, и отметил хорошее состояние барнаульского аэропорта (слушайте аудио).
«Конечно, возможно после отделения самолета уйти на второй круг, это позволяет мощность обоих двигателей, выведенных на взлетный режим. И грамотные действия экипажа позволяют это сделать. Но, как правило, такое отделение самолета влечет за собой очень серьезные нагрузки на органы приземления, на шасси. [В Барнауле] хороший аэропорт, хорошая взлетно-посадочная полоса соответствующей длины, около 3 км, принимает тяжелые типы самолетов, в том числе и “Боинг 767”, это тяжелый самолет. Аэропорт оборудован соответствующими системами аэронавигационными», — сказал заслуженный пилот.
Добавим, что на данный момент известно о 56 людях, которые обратились за медицинской помощью, одна пассажирка была госпитализирована с ушибом почек и ушибом поясничного отдела позвоночника. Инцидент произошел в 21:13 по местному времени (17:13 мск), на борту лайнера в тот момент находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.
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