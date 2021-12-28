Надежда Бабкина рассказала, как в Новый год выпала из окна

По её словам, вместе с другими музыкантами она встречала Новый год во Вьетнаме. И во время праздничного застолья у компании «проснулась жажда приключений»

«Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в гостиничный номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами», — вспомнила певица.

В итоге артисты вылезли в окно и схватились за растения, после чего сорвались, правда обошлось без травм. Однако возникла опасность дипломатического скандала, ибо гостиница вплотную примыкала к границе с Лаосом и артисты упали на территорию соседнего государства.

Бабкина добавила, что всё обошлось благодаря другим постояльцам, которые подняли артистов обратно в номер с помощью связанных простыней.

Ранее 71-летняя Бабкина заявила, что одним из самых её любимых праздников является Масленица.