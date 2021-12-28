Лоза пообещал встретить Новый год «без фанатизма»

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что в этот Новый год не планирует изменять традициям и будет поститься.

«Буду отмечать этот Новый год так же, как и всегда. Так уж получилось у нас в царстве-государстве, что Новый год находится внутри поста. У нас главный праздник все-таки Рождество. Сейчас во время поста как-то не принято особо сильно и бурно отмечать. Поэтому скромненько, как всегда, без фанатизма, обычными постными продуктами какими-то», - отметил Лоза.

Певец также рассказал, что на новогодние праздники раньше часто уезжал путешествовать в теплые страны.