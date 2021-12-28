Лоза пообещал встретить Новый год «без фанатизма»
Музыкант рассказал, что не собирается уезжать в теплые страны на праздниках, а на новогоднем столе у него будут постные продукты.
Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что в этот Новый год не планирует изменять традициям и будет поститься.
«Буду отмечать этот Новый год так же, как и всегда. Так уж получилось у нас в царстве-государстве, что Новый год находится внутри поста. У нас главный праздник все-таки Рождество. Сейчас во время поста как-то не принято особо сильно и бурно отмечать. Поэтому скромненько, как всегда, без фанатизма, обычными постными продуктами какими-то», - отметил Лоза.
Певец также рассказал, что на новогодние праздники раньше часто уезжал путешествовать в теплые страны.
«Поездка на юг, она чем хороша: ты туда приезжаешь и буквально через час, полтора, ты думаешь, что всю жизнь там прожил. Но чем плоха – это возвращением обратно. Ты из этого климата потом возвращаешься в наш холод и начинаешь дико болеть. В молодости еще как-то проще было, а в последнее время каждое возвращение – на две недели простудные эти моменты. Поэтому мы стараемся не менять климатические пояса, все-таки стараемся поближе быть к одному климатическому поясу. Будем в России что-то изобретать. Возраст также накладывает свой отпечаток. Уже, скажем, в поход какой-то, в экстремальные условия не хочется. Лучший отдых – смена деятельности. Поэтому будем стараться что-то изобретать для себя, что не делаем в обычной жизни», - резюмировал Лоза.
Для верующих Рождественский пост в 2021 году начинается в воскресенье, 28 ноября. Он длится ровно 40 дней и завершается в Сочельник, 6 января. Уже 7 января люди могут употреблять в пищу любые продукты.
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