Певица Надежда Бабкина поделилась фирменным рецептом блинов
Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что Масленица является одним из самых ее любимых праздников, передает телеканал «360».
Певица решила поделиться любимым рецептом блинов, назвав его простым, но с секретом. Для этого необходимо хорошо прокалить сковородку и тщательно смазать ее маслом, чтобы тесло не прилипало.
«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю», сообщила Бабкина.
Артистка отметила, что начинку для блинов можно делать любую. «Но и без начинки они получатся очень вкусными», — подчеркнула она.
Руководитель Экспертного центра ведомства Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую опасность таят в себе замороженные блины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Певица Надежда Бабкина поделилась фирменным рецептом блинов
- Украинцы высмеяли торжественное открытие киевского туалета
- Счетная палата: Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет
- В московском метро могут появиться почтоматы
- Специалист рассказала, как получить доход с кредитной карты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru