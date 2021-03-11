Певица Надежда Бабкина поделилась фирменным рецептом блинов

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что Масленица является одним из самых ее любимых праздников, передает телеканал «360».

Певица решила поделиться любимым рецептом блинов, назвав его простым, но с секретом. Для этого необходимо хорошо прокалить сковородку и тщательно смазать ее маслом, чтобы тесло не прилипало.

Диетолог раскрыла секрет диетических блинов

«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю», сообщила Бабкина.

Артистка отметила, что начинку для блинов можно делать любую. «Но и без начинки они получатся очень вкусными», — подчеркнула она.

Руководитель Экспертного центра ведомства Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую опасность таят в себе замороженные блины.

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Фото: facebook.com/ngbabkina
ТЕГИ:Масленица
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