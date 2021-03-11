Певица Надежда Бабкина поделилась фирменным рецептом блинов

«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю», сообщила Бабкина.

Артистка отметила, что начинку для блинов можно делать любую. «Но и без начинки они получатся очень вкусными», — подчеркнула она.

Руководитель Экспертного центра ведомства Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какую опасность таят в себе замороженные блины.

