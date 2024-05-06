«Надеюсь, Милонов шутит!»: Гендиректор «Мамбы» о знакомствах на «Госуслугах»
Раздел для знакомств на портале «Госуслуги» будет востребованным среди россиян только при запрете альтернативных приложений, сказал НСН Андрей Бронецкий.
Государственным сервисам следовало бы предоставлять платформам для интернет-знакомств больше персональной информации, поскольку это бы повысило безопасность пользователей. Об этом в интервью НСН рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, который бы позволил россиянам безопасно и удобно искать пару. По его словам, на данный момент интерес к интернет-знакомствам среди жителей страны высок, при этом существующие сервисы чаще используют для удовлетворении низменных сексуальных потребностей, а не для поиска верного спутника жизни. Бронецкий заявил, что существующим интернет-сервисам действительно не хватает информации о людях, которая могла бы сделать процесс общения более безопасным.
«Думаю, помимо сервиса знакомств на портале «Госуслуги» не хватает другого важного функционала для взаимодействия с гражданами. Если уважаемый Милонов предложит запретить знакомства на других сервисах кроме «Госуслуг», вполне может быть, что инициатива будет интересна. Но думаю, он шутит. Согласен, что многим приложениям требуется дополнительная информация о гражданах. Сидел ли человек, замужем ли он или не женат. Если в какой-то момент государственные сервисы по определенным договорам и протоколам будут предоставлять подобную информацию, это поможет инфраструктуре предоставлять более качественные услуги и обезопасить пользователей», - заявил он.
При этом собеседник НСН усомнился в том, что большая часть россиян использует приложения только для разовых свиданий.
«Кто-то сегодня ориентирован на брак, кто-то на знакомства в широком смысле. Отношение к семье с годами меняется, мы знаем, что количество браков не растет. Люди все чаще выбирают гражданский брак, это цель мужчин и женщин и их это устраивает. Сказать, что они живут вместе только ради секса нельзя, но и называть подобное семьей и серьезными отношениями тоже. Сегодня большинство людей находят партнера, живут вместе много лет, необязательно сразу ставят штамп в паспорте. Это – основной тренд», - подытожил Бронецкий.
Ранее сообщалось, что почти треть россиян съезжаются через полгода после знакомства. Ещё 17% пар достаточно двух месяцев для начала совместной жизни, 15% требуется на это от двух до трёх лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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