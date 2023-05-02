Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России нужно создать православное приложение для знакомств, сообщает «Лента.ру».
«Можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети», - сказал Милонов.
Парламентарий считает, что именно вера помогает создавать семью. Также Милонов предложил использовать Госуслуги для регистрации пользователей сайтов знакомств.
«Чтобы не было фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками», - подчеркнул депутат.
Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что знакомства на Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто не потеряет.
Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Варра назвала знакомства на данной платформе нерезультативными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru