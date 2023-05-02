Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств

«Можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети», - сказал Милонов.

Парламентарий считает, что именно вера помогает создавать семью. Также Милонов предложил использовать Госуслуги для регистрации пользователей сайтов знакомств.

«Чтобы не было фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками», - подчеркнул депутат.

Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что знакомства на Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто не потеряет.

Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Варра назвала знакомства на данной платформе нерезультативными.

