Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России нужно создать православное приложение для знакомств, сообщает «Лента.ру».

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«Можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети», - сказал Милонов.

Парламентарий считает, что именно вера помогает создавать семью. Также Милонов предложил использовать Госуслуги для регистрации пользователей сайтов знакомств.

«Чтобы не было фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками», - подчеркнул депутат.

Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что знакомства на Tinder были поверхностными, а потому от ухода сервиса из России никто не потеряет.

Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня. Варра назвала знакомства на данной платформе нерезультативными.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Социальные СетиВиталий МилоновГосдума

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