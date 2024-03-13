«Няшки, страхи и мошенники»: Как импортозаместить Tinder в России
Андрей Бронецкий усомнился, что локальный продукт сможет заменить знакомства с иностранцами, а Юлия Варра допустила появление рейтинга чемпионов по свиданиям.
Гендиректор сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий и сексолог Юлия Варра в интервью НСН разошлись во мнениях о перспективах создания в России аналога сервиса Tinder.
Ранее «Ведомости» обнаружили на ресурсах Habr, Figma, Behance и «ВКонтакте» тестовые задания для дизайнеров, которые издание связало с разработкой приложения для знакомств «Яндекс мэтч». При этом в компании «Яндекс» заверили, что не разрабатывают и не планируют выпускать аналог Tinder.
«Если бы они это делали, наверное, смогли бы занять какую-то часть рынка, поскольку с технологиями у них неплохо, рекламный инвентарь есть, как и талантливые люди. При этом нишу Tinder сложно было бы занять даже "Яндексу", потому что он был не просто сервисом с качественным продуктом, а позволял знакомиться с людьми из разных стран. Никакой локальный продукт это заменить не сможет», - сказал Андрей Бронецкий.
При этом Юлию Варру не смутила «локальность» российского аналога Tinder. Сексолог даже допустила появление рейтинга так называемых «дейтеров».
«В России в "Яндексе" находятся практически все, если хотя бы посмотреть по "Яндекс Такси". Если все это будет подвязано в одно, скоро мы увидим рейтинг "дэйтеров", которые постоянно ходят на свидания. Они могли бы заменить Tinder и крепко привязать россиян к своему приложению, ну а пока наиболее многочисленная - это "Мамба". Приложение для знакомств ценно штучками, няшками и подарочками», - пояснила сексолог.
Варра также посетовала, что многие женщины бросают приложения знакомств из-за мошенников.
«Защититься от мошенников, к сожалению, никак нельзя. Нужно быть психологом, чтобы отличить их на первых этапах знакомства в интернете. Среднестатистическая женщина, попадая на такой сайт, провести цензурирование не может. Она начинает отвечать всем, серьезно входить в эти переписки и обязательно попадает на какого-то мошенника или мужчину, который решает за счет нее свои проблемы. Либо идет отрицание, что "они все такие", и у женщины не хватает сил там общаться. Она посидит там месяц-два, а потом год ей страшно, потому что "все мошенники и нормальных мужчин нет". Через год эта история повторяется и заканчивается фиаско», - заключила собеседница НСН.
Ранее Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала весну хорошим временем для знакомств с противоположным полом.
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