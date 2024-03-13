«Няшки, страхи и мошенники»: Как импортозаместить Tinder в России

Гендиректор сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий и сексолог Юлия Варра в интервью НСН разошлись во мнениях о перспективах создания в России аналога сервиса Tinder.

Ранее «Ведомости» обнаружили на ресурсах Habr, Figma, Behance и «ВКонтакте» тестовые задания для дизайнеров, которые издание связало с разработкой приложения для знакомств «Яндекс мэтч». При этом в компании «Яндекс» заверили, что не разрабатывают и не планируют выпускать аналог Tinder.