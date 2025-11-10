Начисления налога на роскошные авто в России поставили рекорд
В России сборы с премиальных автомобилей достигли рекордного уровня, сообщают «Известия».
По итогам 2024 года налоговые начисления превысили 5 млрд рублей. Аналитики FinExpertiza отмечают, что за последние пять лет поступления по так называемому налогу на роскошь выросли более чем вчетверо, причем впервые с 2019 года темпы роста ускорились до 27%.
Речь идет о транспортном налоге с применением повышающего коэффициента для автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. Перечень подпадающих под этот сбор моделей ежегодно обновляется Минпромторгом и включает сотни наименований — от традиционных люксовых брендов Aston Martin, Bentley и Rolls-Royce до новых китайских марок, таких как HiPhi, Hongqi и Zeekr.
Основной причиной рекордных сборов стал значительный рост продаж дорогостоящих автомобилей. По данным исследования, парк таких транспортных средств за год увеличился на треть и достиг 33 тысяч единиц. Эта динамика может быть связана с ростом доходов обеспеченных граждан, расширением модельного ряда и появлением новых брендов.
Ранее налог на роскошные авто назвали красивым, но бесполезным жестом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru