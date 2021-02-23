Автоэксперты рекомендуют пересмотреть налог на роскошные машины
Автоэксперты предлагают увеличить начальную стоимость автомобиля, на владельца которой распространяется налог на роскошь, с 3 до 5 млн рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу Федерации автовладельцев России (ФАР) Максима Едрышова.
«Пора увеличивать планку с трех миллионов до четырех-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что все больше и больше машин подпадает [под налог]», — пояснил эксперт.
По мнению Едрышова, если пороговую стоимость роскошных автомобилей не повысить, под категорию роскошных в ближайшие годы попадет около двух десятков популярных моделей машин.
По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, с каждым годом шансы россиян приобрести качественный автомобиль будут сокращаться.
«Автомобили массового класса остаются. Самые недорогие. Те, которые выходят у нас в 800 тысяч, миллион рублей. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid и Lada Vesta. Вот массовые автомобили. Нам предлагают на этом ездить», — сказал Субботин.
Напомним, автомобили Skoda и Hyundai, популярные у россиян, впервые оказались в перечне роскошных. В него вошли 12 моделей машин.
Ранее координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что доходы россиян не могут похвастаться таким же стремительным ростом.
«Автомобили в нашей стране постепенно превращаются из средства передвижения в роскошь. Доходы граждан России таким бурным ростом похвастаться не могут», – сказал он.
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