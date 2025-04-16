Челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей

Выйти на крупных преступников помог арест другого злоумышленника, который был пойман с 30 кг наркотиков в одном из районов города. Информация от него помогла найти лабораторию, где задержали еще четверых человек, отметили в МВД.

Как сообщила полиция, в гаражном кооперативе на окраине города было оборудовано двухэтажное помещение для производства запрещенных веществ. Лаборанты могли готовить до 500 кг наркотиков в месяц, добавила Волк.

Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил НСН, что бороться с производством и распространением некоторых наркотиков стало практически невозможно, поскольку весь процесс проходит в интернете.

