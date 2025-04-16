Челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей

Работу крупной нарколаборатории сорвали полицейские в Магнитогорске (Челябинская область). В ходе обыска было изъято свыше 300 кг синтетических наркотиков, партию оценили в 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Бастрыкин предложил сажать за наркотики с 14 лет

Выйти на крупных преступников помог арест другого злоумышленника, который был пойман с 30 кг наркотиков в одном из районов города. Информация от него помогла найти лабораторию, где задержали еще четверых человек, отметили в МВД.

Как сообщила полиция, в гаражном кооперативе на окраине города было оборудовано двухэтажное помещение для производства запрещенных веществ. Лаборанты могли готовить до 500 кг наркотиков в месяц, добавила Волк.

Ранее глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил НСН, что бороться с производством и распространением некоторых наркотиков стало практически невозможно, поскольку весь процесс проходит в интернете.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД России
ТЕГИ:НаркоманияМВДНаркотики

Горячие новости

Все новости

партнеры