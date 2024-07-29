Милонов призвал ввести смертную казнь для организаторов наркотического бизнеса

В России необходимо ввести смертную казнь для организаторов наркоторговли, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Боюсь, что среднестатистический наркоман не очень знаком с произведениями искусства, он просто их не читает. Необходимо вырабатывать нулевой уровень толерантности к наркоманам. Наркомания – это не просто заболевание, люди добровольно идут на это. Необходимо формировать отношение к наркоманам как к изгоям. Они представляют угрозу обществу. В нашей стране должна быть тотальная зачистка всего, что связано с наркотиками, с продажей этих средств. Мало сажают организаторов, ловят только закладчиков. Здесь как раз нужно вводить смертную казнь, замененную на пожизненное заключение. Надо выплачивать хорошие деньги за организаторов, чтобы люди выдавали своих», - рассказал он.

С ним согласился исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

«Я согласен с тем, что нужно вводить смертную казнь для организаторов наркоторговли. Общество пусть решит, нужно ли замещать на пожизненный срок. Войну эту нужно вести, преступники эти уничтожают наших детей. Школы стали одними из точек, где распространяются наркотики», - рассказал он.

На днях Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино и интернете. Пропаганда наркотиков, в том числе в произведениях искусства, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. Законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

По сообщениям СМИ, в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и в ряде других регионов России резко выросло количество наркозависимых подростков. Напомним, что в России за 2023 год (без учета данных за декабрь) зарегистрировано существенно больше наркопреступлений, чем в предыдущем, — на 8,6% (всего около 180 тыс.).

