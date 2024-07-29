«Разрушают мозг»: Психолог признала связь вейпов с наркотической зависимостью
Александра Изюменко заявила НСН, что вейпы – это первый переход запрета среди подростков, а сами наркотики разрушают мозг ребенка за полтора-два года.
Наркотики разрушают мозг подростка за полтора-два года, заявила клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко в пресс-центре НСН.
«Наркомания в подростковом возрасте в 95% идет из среды. Сегодня очень страшные наркотики, которые полностью разрушают мозг. Зачастую после полутора-двух лет употребления наркотиков уже нечего собирать. Там психиатрия начинается. Через систему воспитания и образования, а также через систему окружения мы можем спасти детей. Курение вейпов – это большая беда сегодня у нас, процентов 90 купят вейпы. Это тоже зависимость, это первый переход запрета. С выздоровлением подростков дела обстоят плохо. В регионах у нас только тестирование, реабилитационные центры не развиты», - рассказала она.
По сообщениям СМИ, в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и в ряде других регионов России резко выросло количество наркозависимых подростков. Напомним, что в России за 2023 год (без учета данных за декабрь) зарегистрировано существенно больше наркопреступлений, чем в предыдущем, — на 8,6% (всего около 180 тысяч).
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