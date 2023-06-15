Началась архитектурная отделка платформы на станции «Генерала Тюленева» Троицкой ветки метро

Сейчас идет укладка пола платформы сибирским гранитом. В основу архитектурного решения будущей станции легло применение ассиметричной композиции - гранит и габбро будут уложены по диагонали, изображение будет перекликаться с аналогичным рисунком потолка.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что подвесной потолок выполнят из анодированного под титан алюминия в виде треугольных сотовых панелей. По его словам, гранит и габбро - долговечные и высококачественные материалы.

Длина Троицкой линии метро составит 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Предполагается, что ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тыс. человек.

Ранее москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, сообщил официальный сайт мэра Москвы.







