Началась архитектурная отделка платформы на станции «Генерала Тюленева» Троицкой ветки метро
На станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро началась отделка платформы. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, на строящейся станции параллельно с отделочными работами во внутренних помещениях строители приступили к оформлению пассажирской зоны.
Сейчас идет укладка пола платформы сибирским гранитом. В основу архитектурного решения будущей станции легло применение ассиметричной композиции - гранит и габбро будут уложены по диагонали, изображение будет перекликаться с аналогичным рисунком потолка.
В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что подвесной потолок выполнят из анодированного под титан алюминия в виде треугольных сотовых панелей. По его словам, гранит и габбро - долговечные и высококачественные материалы.
Длина Троицкой линии метро составит 40 км, она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Предполагается, что ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тыс. человек.
Ранее москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, сообщил официальный сайт мэра Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин расширил перечень специальностей для назначения студентам именных стипендий
- Греф: ИИ можно задействовать в госуправлении
- СМИ: Украина попросила Запад не торопить ход наступления
- Европейский центробанк повысил базовую ставку
- Титов: В России арестовали 933 предпринимателя
- В столице Киргизии отменили концерт «Би-2»
- Обвинение попросило 5,5 лет колонии для матери чеченских правозащитников Мусаевой
- Президент Алжира попросил Путина ускорить принятие его страны в БРИКС
- Количество госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35
- МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru